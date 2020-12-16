 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 16 كانون الأول (ديسمبر) 2020

مجلس شركاء الانتقالية يلتئم بعد التوافق على صلاحياته ويلغي منصب نائب الرئيس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 65.7 كيلوبايت
مجلس الشركاء يعقد أول اجتماعاته ..الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخرطوم 16 ديسمبر 2020- عقد مجلس شركاء الحكم الانتقالي في السودان الأربعاء أول اجتماعاته بعد التوافق على تكوينه بصلاحيات تشاورية.

ورأس الاجتماع عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس مجلس الوزراء، وممثلي أطراف الاتفاق السياسي وقيادات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام.

وناقش المجلس وأجاز لائحة تنظيم اعماله، على ان تكون جزءا مكملا للمرسوم الدستوري الذي شكل بموجبه مجلس الشركاء.

وتجاوز المجتمعون تعيين رئيس مناوب للمجلس بعد أن كان مقرراً أن يتولاه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقالت مصادر متطابقة لـ “سودان تربيون" إن اتفاقا جرى على الغاء منصب نائب الرئيس.

وحددت اللائحة مهام المجلس في دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية بجانب تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية.

كما أقرت أن يكون مجلس الشركاء مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة، دون توضيح لكيفية حسم الخلافات والآلية التي سيتم اتباعها.

وأفاد بيان أعقب الاجتماع أن المجلس سيقر اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله، على أن تكون قراراته ملزمة لكل اطرافه. دون الاخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، وغيرها.

وأضاف "شدد الجميع على تثبيت نص في اللائحة تؤكد ان العمل في مجلس الشركاء طوعي، وان اعضاءه لا يتمتعون بأية امتيازات او مخصصات مالية من الدولة".

ويتكون المجلس من 29 عضوا 13منهم لممثلي قوى للحرية والتغيير و6 للمكون العسكري و7 للجبهة الثورية ومقعد لرئيس الوزراء علاوة على اثنين لمسار الشرق يسمى ممثليهما عقب انعقاد مؤتمر خاص بالإقليم، وترك لكل مكون الحرية في تسمية وتغيير أعضاءه.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بين العون والواجبات الملحة 2020-12-14 13:45:39 بقلم : محمد عتيق في فرح واستبشار تناقل السودانيون خبر إقرار الكونقرس الأمريكي قانوناً (لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان) ، وحق لنا جميعاً أن نبتهج بالخبر .. ولكنه يعني في المقام الأول أننا كسودانيين قد فشلنا في تحقيق (...)

عبدالله موسى، من كثرة الاحزان لم نعد قادرين على توزيعها بين الاحبة والوطن 2020-12-12 20:43:03 بقلم : ياسر عرمان رحيل الأستاذ والصديق العزيز والمناضل الكبير عبد الله موسى خسارة فادحة للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في السودان ولاسيما في شرق السودان. على ايام نظام نميري تعرفنا على إسم عبد الله موسى من قوائم (...)

سلطة الانتقال كـ"غنيمة" 2020-12-10 20:57:53 بقلم: خالد التيجاني النور (1) "انقضى أكثر من عام على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، واثبتت التجربة خلال هذه الفترة العجز الكامل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة، بل تفاقمت معاناة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.