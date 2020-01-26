مجموعة (الحلو) تقول إنها غير معنية باتفاق الحكومة وعقار

سلفا وحميدتي وقادة الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو بعد التوقيع على"إعلان جوبا" .. 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

الخرطوم 26 يناير 2020- قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إنها "غير معنية" بالاتفاق الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

ورفض المتحدث باسم الحركة الجاك محمود تصريح المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد الحسن التعايشي الذي قال فيه إن "الاتفاق الإطاري الموقع مجموعة عقار وعرمان وضع الأساس السياسي والأمني لكل مسارات التفاوض في منبر جوبا".

وقال الجاك " تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال أنها غير معنية بالاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة الانتقالية ومجموعة عقار وعرمان، وإن أيدته المسارات الأخرى".

وأوضح المتحدث باسم الحركة أن تصريح التعايشي "يعبر بالضرورة عن رؤية ووجهة نظر الوفد الحكومي والموقعين على الاتفاق".

ولفت الى أن وفدهم فوجئ بمغادرة وفد الحكومة الانتقالية المفاوض الى الخرطوم دون إخطارهم عبر لجنة الوساطة.

وكانت قيادات وفد الحكومة وصلت الخرطوم بعد ظهر الأحد، عقب إعلان الوساطة تعليق التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال قيادة الحلو حتى الرابع من فبراير لمزيد من التشاور.

وقال المتحدث باسم الوفد محمد الحسن التعايشي إنهم عازمون على العودة لجوبا بعد اسبوع عقب اجراءات مشاورات في الخرطوم توطئة لمواصلة التفاوض حول دارفور ومسار شرق السودان ومع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.