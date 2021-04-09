مجموعة نسوية: تقييد بلاغات ضد رجال اعتدوا على متظاهرات بالخرطوم

الموكب النسوي في الخرطوم ـ 8 أبريل 2021 صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 9 أبريل 2021 ـ قالت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي "صيحة"، الجمعة، إن متظاهرات سودانيات قيدن بلاغات ضد رجال اعتدوا عليهن بدنيا ولفظيا خلال موكب نسوي بالخرطوم أمس الخميس.

ونظم "الموكب النسوي" الذي انشأته مجموعات ومنظمات عاملة بمجال حقوق المرأة في مايو 2019، موكبا بدأ من وزارة العدل وانتهى أمام مقر النيابة العامة لتسليم مجموعة من المطالب.

وطبقا لشبكة "صيحة" فإن تم تقييد 8 بلاغات في قسم الخرطوم شمال والقبض على سائق شاحنة "بوكس" بدون لوحات دهس متظاهرات ما أدى لإصابة سيدة نقلت للمستشفى.

وأوضحت الشبكة في بيان تلقته سودان تربيون أنه من غير الواضح ما إذا كان تم القبض على معتدين آخرين، حيث نزل عدة رجال من سياراتهم واعتدوا جسديا على المتظاهرات.

ونقلت الشبكة عن طالبة قولها إنها تعرضت للكم وأن مهاجمها هددها بالاغتصاب، وقالت في عريضة الشكوى التي تقدمت بها للشرطة: "نحن عندنا موكب سلمي ومصدق عليه نزل من العربة وضربني برجله في بطني ونبذني".

ونبهت "صيحة" إلى أنه رغم مرور عامين على الثورة لا يزال السودان أسيرا للنظام البائد حيث لم يتم التوقيع حتى الآن على البروتكول الأفريقي لحقوق المرأة ولا يزال السودان واحدا من دولتين فقط في أفريقيا لم توقعا وتصادقا على "سيداو".

واستنكرت العنف الذي ينافي شعارات الثورة واعتبرته جزءا من سلسلة جرائم تسود دون محاسبة في السودان.

وشجبت صمت المسؤولين تجاه الانتهاكات التي تلحق بالنساء والفتيات وتوقعت من الحكومة الانتقالية اتخاذ اجراءات فورية وضمان محاسبة المعتدين وفق القانون.

وحثت الشبكة الحكومة على إصلاح القوانين والهياكل التي أوجدت بيئة مواتية للتمييز القائم على النوع والعنف ضد النساء والفتيات، طبقا للبيان.

وطرحت مجموعات نسوية بيانا سلم لجهات حكومية أمس الخميس، حوى حزمة مطالب أبرزها إلغاء القوانين والسياسات التمييزية وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.