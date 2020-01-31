محادثات سد (النهضة) تنتهي بـ "اختراق كبير" والتوقيع النهائي خلال شهر

الرئيس الأميركي اجتمع بوزراء الدول الثلاث لبحث ملف (سد النهضة) الاثيوبي

الخرطوم 31 يناير 2020- توج اجتماع واشنطن المنعقد بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن "سد النهضة" بالتوصل الى اتفاق على النقاط الثلاث التي كانت محل خلاف لعدة جولات، وتقرر أن يتم التوقيع النهائي نهاية فبراير.

وأعد الجانب الأميركي وثيقة اتفاق حول الموضوعات محل الاتفاق، لكن مصر فقط وقعت عليها في نهاية الجلسة.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عقب التوصل للاتفاق الذي سيتم التوقيع عليها بنهاية الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب عبر عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وستعقد الأطراف اجتماعا في واشنطن يومي الثاني عشر والثالث عشر من فبراير، كما أُتفق على أن تواصل الفرق القانونية الانعقاد ريثما يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاق الشامل.

وتدخلت الولايات المتحدة في ملف سد النهضة منذ أواخر العام الماضي بموافقة الدول الثلاث كما تبنت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي دورا تسهيليا لدفع الأطراف نحو الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الجمعة إن الجولة الحالية "حققت اختراقا كبيرا"، وأن وفد السودان لعب دوراً محورياً في الوصول إليه.

والتأم اجتماع واشنطن على مدى 4 أيام بمشاركة وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث.

وأفاد بيان مشترك بين الدول الثلاث أنه "تم الاتفاق على إعداد آلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل، لسد النهضة في الحالات الاعتيادية، وآلية تنسيق مع أحكام provisions لحل الخلافات وتبادل المعلومات".

كما اتفق على معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية.

وأكد البيان، كذلك، أن الوزراء وجهوا الفرق الفنية والقانونية بإعداد مسودة اتفاق نهائي، تتضمن التي تم التوصل اليها، وذلك للتوقيع النهائي عليها بنهاية فبراير ٢٠٢٠م.