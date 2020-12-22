محادثات سودانية أميركية بالخرطوم حول الإصلاحات الاقتصادية

الخرطوم 22 ديسمبر 2020- جرت الثلاثاء محادثات في الخرطوم بين وزارة المالية و مسؤولين أميركيين حول الاصلاحات المطلوبة لخلق البيئة المناسبة للاستفادة من قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وزيرة المالية هبة محمد علي

وتعلق الحكومة الانتقالية في السودان امالاً كبيرة للاستفادة من مغادرة قائمة الإرهاب في إعفاء الديون وجذب الاستثمارات وفك عزلة السودان وعودته إلى المجتمع الدولي.

والتقت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي مدير الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الامريكي كريستوفر كلارك إلى جانب مدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي كيناث إيفانز بحضور آمبر باسكيت نائبة القائم بالأعمال وهلين بتاكي مديرة بعثة المعونة.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" فإن الاجتماع بحث التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة على ضوء ازالة اسم السودان من القائمة السوداء.

كما تناول فتح الابواب للاستثمارات الأمريكية في السودان خاصة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأميركي في مجالات الزراعة والبنى التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)

"وناقش الاجتماع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والاستفادة من ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"

كماتطرق الاجتماع لكافة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ودور الولايات المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، إضافة إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة ستيفن منوشين في أوائل يناير ، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.