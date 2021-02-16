محادثات سودانية سعودية لإنشاء مشروعات استراتيجية بين البلدين

جبريل إبراهيم ووزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية ـ الخرطوم 16 فبراير 2021

الخرطوم 16 فبراير 2021 ـ أجرى السودان والسعودية محادثات تتعلق بإنشاء مشروعات استراتيجية بين البلدين. بعد وصول وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية أحمد عبد العزيز قطان الخرطوم في زيارة رسمية.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الثلاثاء فإن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بحث مع المسؤول السعودي خلال اجتماع اليوم قيام مشروعات إستراتيجية تستطيع أن تساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات السعودية ومنطقة الخليج مما تحتاجه خاصة المحاصيل الزراعية إلى جانب قيام مشروعات عملاقة في مجال النفط والغاز لبناء شراكات استراتيجية.

وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع على العلاقات الأزلية بين البلدين وضرورة تطويرها والاستفادة منها في بناء شراكات إستراتيجية مع المملكة في كل المجالات خاصة الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تطوير قانون الاستثمار وإزالة كل العوائق التي تقف حجر عثرة في طريق رجال الأعمال السعوديين وغيرهم من المستثمرين لتحول دون إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بالسودان من أجل مصلحة البلدين والإقليم ككل.

بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، أن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أنها تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وانطلاقاً من وقوف السعودية بجانب الحكومة الانتقالية ليعود السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.

كما أبان قطان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية سيما المشاريع الاستثمارية المتوفرة في السودان.

وأكد أنه سيعمل على عكس هذه الرؤى المشتركة للمسؤولين في بلاده وترتيب زيارات متبادلة على المستوى الحكومي ورجال الأعمال للدخول بشكل جاد في هذه المشاريع.

وأوضح أن هذه المشروعات تحتاج إلى دراسات جادة تراعى فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتعد الاستثمارات السعودية الأكبر من بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة تقدر بـ 11 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية سودانية.

ويلتقي المسؤول السعودي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.