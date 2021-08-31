- جبريل ابراهيم
الخرطوم 31 أغسطس 2021-أجرى السودان وغينيا محادثات حول تطوير حجم التبادل التجاري و التنموي بين البلدين.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم نحن الان نمضي وفق استراتيجية قومية قامت على اصلاحات اقتصادية كبيرة و قوية تنحو تجاه تنمية واستقرار.
وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء فإن وزير المالية جبريل ابراهيم التقى بنظيره وزير المالية بدولة غينيا بيساو حواو ما ماديو.
و بحث اللقاء سبل العلاقات و تطويرها مع دولة غينيا و الاستفادة المشتركة في حجم التبادل التجاري و التنموي بين البلدين و تعزيز العلاقة الاقتصادية فى القارة الأفريقية و تكامل الأدوار وفق احتياجات و متطلبات دول القارة بما يعزز الشراكة بين دول الكوك .
و دعا جبريل ما ماديو للاستفادة من امكانات السودان الكبيرة خاصة فى مجالات التعدين المتعددة و ثروات السودان المختلفة، معززاً بمقدرة السودان و بحكم موقعه الاستراتيجي فى القارة الافريقية و متوسط العديد من الدول التى تمثل الوجود الأفريقى فى مجالات التنمية و التبادلات التجارية.
ورحب وزير مالية غينيا بدعوة نظيره السوداني و فتح افاق التعاون و التواصل فى مجالات التنمية المختلفة و بخلق شراكات اقتصادية و تجارية.
وأثنى على التحول الاقتصادي الكبير الذى قامت به الحكومة السودانية من اجل الاصلاحات الاقتصادية التى تجعل السودان يستعيد عافيته و قدرته على تحريك الموارد التى يتمتع بها .
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