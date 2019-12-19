محافظ بنك السودان المركزي يكشف عن سياسات المرحلة المقبلة

الخرطوم 19 ديسمبر 2019- قال محافظ بنك السودان المركزي المكلف بدر الدين عبد الرحيم أن الاقتصاد السوداني في مرحلة مفصلية ويحتاج لعقول تفكر بطريقه جديده ومختلفة عن الماضي.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وكشف خلال مخاطبته لقاء العاملين بالبنك الخميس عن الخطوط العامة لسياسته على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وأشار إلى أنها ستتركز ولا تقتصر على الانتهاء من مرحلة تحديث القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والمصارف ونظم الدفع ووكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة وتحديث المنشورات لتتواكب وسياسات ومتطلبات المرحلة الجديدة، واستقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطات وزيادة وحسن استغلال حصيلة الصادر.

وأكد المحافظ العمل على جذب مساهمات ومدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي والتوقف عن شراء الذهب لتكوين احتياطيات متصاعدة من أجل استقرار سعر الصرف والعمل على استقطاب قروض خارجيه بضمانه هذه الاحتياطات.

وأوضح أن البنك سيقوم بوضع سياسات سنوية مرنه ومشجعه للمصارف للانطلاق نحو الانتشار واستقطاب الودائع وزيادة حجم الاستثمارات والتمويلات وتحقيق الشمول المالي لزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم.

وشدد على التنسيق مع وزاره المالية لتخفيض التضخم عبر آليات من أهمها التحكم في النمو النقدي والمساهمة في ترقية الصادرات عبر حزمة فاعله من السياسات والإجراءات.