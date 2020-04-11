محتجون يحرقون مقرا لوزارة الري والموارد المائية بولاية النيل الأزرق

الخرطوم 11 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، السبت، تعرض مبانيها بمنطقة "بقنيص" شرقي محلية الرصيرص، بولاية النيل الأزرق، لعملية نهب وسرقة وحرب من قبل المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، أن المواطنين اقتحموا المقر، احتجاجا على اختيار حكومة الولاية الموقع ليكون مقرا للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كروونا.

وأشار إلى أن المواطنين المحتجين داهموا الثلاثاء الماضي، مكتب الهيدرولوجي ونهبوا محتوياته، بينما تعرض معمل الطمي، وجودة المياه، للكسر والسرقة والحرق التام لجميع معداته.

وأفاد البيان أن الأمين العام لحكومة النيل الأزرق، جلال الدين المنصوري محمد، أبلغ مدير عام وحدة تنفيذ السدود، في خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل الجاري، باختيار مكاتب المالك والاستشاري (الشركة الصينية) التابعة لوحدة السدود، مقرا للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كورونا المستجد بعد استقرار الراي الصحي والصحي، في إطار خطة الطوارئ الصحية والتدابير المصاحبة لها بولاية النيل الأزرق.

وبرر المنصوري اختيار مباني السدود لهشاشة البني التحتية بولاية النيل الأزرق، بجانب أن ما تعرضت له الولاية من تهميش في العهد السابق ضيق كثير من فرص الاختيار.

وتعكف الوزارة على حصر حجم الأضرار التي لحقت بمعمل الطمي وجودة المياه وبمكتب الهيدرولوجي من جراء هذه الواقعة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد البيان أن الاعتداء تم قبل أن ترد الوحدة على خطاب الولاية وعليه لم يتم إخلاء المباني وتسليمها للولاية.