 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 11 نيسان (أبريل) 2020

محتجون يحرقون مقرا لوزارة الري والموارد المائية بولاية النيل الأزرق

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، السبت، تعرض مبانيها بمنطقة "بقنيص" شرقي محلية الرصيرص، بولاية النيل الأزرق، لعملية نهب وسرقة وحرب من قبل المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، أن المواطنين اقتحموا المقر، احتجاجا على اختيار حكومة الولاية الموقع ليكون مقرا للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كروونا.

وأشار إلى أن المواطنين المحتجين داهموا الثلاثاء الماضي، مكتب الهيدرولوجي ونهبوا محتوياته، بينما تعرض معمل الطمي، وجودة المياه، للكسر والسرقة والحرق التام لجميع معداته.

وأفاد البيان أن الأمين العام لحكومة النيل الأزرق، جلال الدين المنصوري محمد، أبلغ مدير عام وحدة تنفيذ السدود، في خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل الجاري، باختيار مكاتب المالك والاستشاري (الشركة الصينية) التابعة لوحدة السدود، مقرا للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كورونا المستجد بعد استقرار الراي الصحي والصحي، في إطار خطة الطوارئ الصحية والتدابير المصاحبة لها بولاية النيل الأزرق.

وبرر المنصوري اختيار مباني السدود لهشاشة البني التحتية بولاية النيل الأزرق، بجانب أن ما تعرضت له الولاية من تهميش في العهد السابق ضيق كثير من فرص الاختيار.

وتعكف الوزارة على حصر حجم الأضرار التي لحقت بمعمل الطمي وجودة المياه وبمكتب الهيدرولوجي من جراء هذه الواقعة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد البيان أن الاعتداء تم قبل أن ترد الوحدة على خطاب الولاية وعليه لم يتم إخلاء المباني وتسليمها للولاية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان بين خياري السلام العادل والانهيار الكامل 2020-04-10 22:40:20 بقلم : أحمد حسين أدم انقطعت عن الكتابة الراتبة لفترة، لكنى لم أنقطع البتة عن المتابعة والتفاعل اليومي مع شؤون وطني العامة، فتحديات الوطن وتطلعات أهله في تحقيق شعارات ثورته العظيمة في الحرية والسلام والعدالة، تجرى في (...)

السادس من أبريل بين حدثين وجيلين ! 2020-04-10 22:06:36 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com المجد والعز، والمنعة والسؤدد، للشعب السودانى العظيم، الذى أنجز وعده بالقضاء على نظام الدكتاتورية المايوية ( العقيد جعفر النميرى )، فى اليوم السادس من أبريل من عام 1985، (...)

المصالحة (المصالحة الإنسانية – المصالحة الوطنية) - 2 2020-04-08 22:13:11 بقلم: إبراهيم منعم منصور 1. يزورني بعض الأهل والأصدقاء وجميعهم دون استثناء يتحدثون عن تأييدهم المطلق لحكومة الثورة – ثم يتساءلون ودون استثناء عن أسباب البطء في اتخاذ القرارات – وبعضهم يتعجب عن (التسامح) وآخرون عن (التساهل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.