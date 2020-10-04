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محتجون يغلقون ميناء سواكن الجنوبي اعتراضاً على توقيع (مسار الشرق)

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ممثلو الحكومة السودانية ومسار الشرق يحملون الاتفاق بعد توقيعه في جوبا .. الجمعة 21 فبراير 2020

الخرطوم 4 أكتوبر 2020 - أغلق محتجون سودانيون، الأحد ميناء بورتسودان الجنوبي، احتجاجا على مسار الشرق الذي جرى التوقيع عليه ضمن اتفاق السلام السوداني في عاصمة جنوب السودان.

ووقع عن مسار الشرق، كل من خالد إدريس عن "الجبهة الشعبية المتحدة، وأسامة سعيد عن مؤتمر البجا المعارض الا أن بعض جماعات الشرق قالوا إن الفصيلين اللذين شاركا في هذا التوقيع لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.

وركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.

وقال رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية، عبود الشربيني، لــ"سودان تربيون"، "أغلقنا البوابات 16، 17، 18 بالميناء الجنوبي إغلاقا كاملا رفضا لمسار الشرق المضمن في اتفاق السلام في جوبا".

وأوضح أن مسار الشرق لا يمثل أهل شرق السودان، وأنهم ضد الارتهان للأجندة الخارجية، كما أشار إلى الاستمرار في التصعيد إلى حين تحقيق كل مطالبهم، بإلغاء مسار الشرق في الاتفاق، وعدم الارتهان للأجندة الخارجية.

وأضاف، "مسار الشرق لا يمثلنا لأنه مدعوم خارجيا، وكل الأجندة الخارجية هدفها الموانئ السودانية، ولن نسمح بذلك".

وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن النظارات المستقلة في شرق السودان، بقيادة ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك، تقود التصعيد في المنطقة احتجاجا على "مسار الشرق" المضمن في مفاوضات سلام جوبا.

وأوضحت المصادر أن التصعيد بدأ السبت، بإغلاق "العقبة" بالطريق القومي المؤدي إلى الموانئ الرئيسية بالبحر الأحمر، وبلغ ذروته اليوم بإغلاق ميناء سواكن و"الجنوبي" الخاص بنقل وتفريغ البضائع بمدينة بورتسودان.

وقررت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر إيقاف حركات الباصات السفرية من وإلى بورتسودان نتيجة لإغلاق الطريق الرابط بين مدن (سنكات -هيا).

وقال مقرر مجلس نظارات البجا، عبد الله أوبشار، إن إغلاق طريق بورتسودان يأتي للتنديد بالتوقيع على "مسار الشرق" في اتفاق السلام بالعاصمة جوبا.

ورهن أوبشار في تصريحات صحفية، فتح الطريق بإنفاذ مقررات مؤتمر نظارات البجا.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قرر مجلس قبائل البجا في شرق السودان، في ختام أعماله تحت شعار "مؤتمر السلام والتنمية والعدالة"، المطالبة بتقرير المصير لإقليم شرق السودان، رفضا للتهميش.

وشملت توصيات المؤتمر التي تسلمها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الرفض القاطع لمسار سلام الشرق في مفاوضات جوبا، والتجاوزات في تعيين والي كسلا، والتدخلات الخارجية في شأن البلاد.

كما شملت التوصيات إيقاف المخططات الزراعية والصناعية ونشاط التعدين في مناطق الشرق إلى حين التوصل إلى أسس تحقق مصلحة سكان المنطقة.

وبدأت الأزمة السياسية في شرق السودان، منذ أن أدى الوالي صالح عمار اليمين الدستورية واليا لولاية كسلا المتاخمة لدولة إريتريا.

ويحظى عمار بتأييد قبيلة البني عامر التي ينحدر منها ويجد مؤازرة من لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير التي رشحته للمنصب، لكن بعض جماعات البجا أعلنت رفضها للوالي وقالت إنها لن تسمح بتوليه مقاليد السلطة.



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