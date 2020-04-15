محكمة أميركية تسدل الستار على قضية المدمرة (كول)

الآباء والأصدقاء في جنازة عام 2000 لبحار قتل خلال تفجير المدمرة الأميركية كول.. (صورة من وكالة الصحافة الفرنسية)

واشنطن 15 أبريل 2020 - أغلق قاضي أميركي يوم الإثنين قضية ضحايا تفجير المدمرة يو إس إس كول ضد حكومة السودان ، بعد حوالي 20 عامًا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا.

في 3 أبريل، قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية اتفاقا مشتركا يطالب بإغلاق القضية حيث دفعت الخرطوم لهم تعويضًا بقيمة 30 مليون دولار تم الاتفاق عليه في فبراير 2020.

ووقع روبرت دومار كبير قضاة المقاطعات الأميركية في ولاية فرجينيا الشرقية أمرًا بإغلاق القضية يوم الاثنين 13 أبريل.

قُتل 17 بحارًا وجُرح العشرات في هجوم على المدمرة يو إس إس كول نفذه رجلين أثناء التزود بالوقود في ميناء عدن اليمني في 12 أكتوبر .2000.

في عام 2014، قالت محكمة أميركية إن مساعدة السودان للقاعدة "أدت إلى مقتل" البحارة في تفجير المدمرة كول ومنحت العائلات 35 مليون دولار.

وأبلغت إدارة ترامب الحكومة السودانية أن تسوية حالات ضحايا الإرهابيين تعد طوة حاسمة قبل إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويتفاوض السودان الآن مع ضحايا الهجمات على السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام في 7 أغسطس 1998.