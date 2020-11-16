محكمة إدارية تُبطل قرار للنائب العام السوداني بإيقاف 6 وكلاء نيابة

الخرطوم 16 نوفمبر 2020 - قضت محكمة الطعون الإدارية بإلغاء قرار للنائب العام السوداني تاج السر الحبر، بإيقاف 6 من وكلاء النيابة لمخالفتهم قانون النيابة.

النائب العام تاج السر الحبر

وأمر الحبر في 11 نوفمبر الجاري، بوقف وكلاء النيابة عن العمل لحين مثولهم أمام لجنة تحقيق، لكن قراره قوبل برفض وتم الطعن فيه.

وقال قاضي المحكمة بدوي عبد الباقي، الاثنين، إنه "أمر بوقف تنفيذ قرار النائب العام إلى حين الفصل في الدعوى المقدمة من وكلاء نيابة ضده".

وأحال النائب العام 6 من وكلاء النيابة للتحقيق، بعد إيقافهم عن العمل؛ إثر نشرهم مذكرة تحتوي مزاعم عن خروقات قام بها النائب العام، وطالبته بتقديم استقالته أو إقالته من مجلس السيادة.

من جهة أخرى أعلن نادي النيابة الدخول في إضراب شامل اعتبارا من الثلاثاء لجميع وكلاء النيابة لثلاث أيام في محاولة منهم لإجبار النائب العام على تقديم استقالته.

وأعلن أعضاء في نادي النيابة، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، الإضراب الشامل لجميع وكلاء النيابة لمدة ثلاثة أيام، وتوعدوا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، إلى حين استقالة النائب العام أو إقالته.