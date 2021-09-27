محكمة الاسئتناف تُؤيد إعدام ضابط بالدعم السريع أدين بقتل متظاهر

الخرطوم 27 سبتمبر 2021 ـ أيدت محكمة اسئتناف بالعاصمة الخرطوم، الإثنين، حكما قضائيا قضى بإعدام ضابط بقوات الدعم، تورط في قتل متظاهر بعد ساعات من مجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019.

حنفي عبد الشكور قتل دهسا على يد ضابط في الدعم السريع

وفي 24 مايو الفائت، أصدرت محكمة حكما بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين في قضية حنفي عبد الشكور، الذي قُتل دهسا بسيارة عسكرية كان يقودها المدان.

وقالت محكمة الاسئتناف بأم درمان، في حكمها الذي اطلعت عليه سودان تربيون، إنها "تُويد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين".

وأمرت برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي بحسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم.

وكان الشهود قد قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.

وفي 5 أغسطس الفائت، قضت محكمة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بإعدام 6 من عناصر قوات الدعم السريع، لقتلهم 6 طلاب أثناء تفريقهم احتجاجات سلمية نُظمت في 29 يوليو 2019.

ويُعرف عن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ارتكابها انتهاكات إنسانية فظيعة خاصة في إقليم دارفور.