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محكمة الاستئناف تبطل حبس المجموعة الأولى من أعضاء مركز (فيد) وتطلق سراحهم

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الخرطوم 1 أكتوبر 2020 – قضت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، ببطلان حُكم سجن المجموعة الأولي لأعضاء مركز (فيد) للفنون، وأمرت بإطلاق سراحهم.

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أعضاء من مجموعة (فيد) بعد الافراج عنهم ..الخميس 1 أكتوبر 2020

وقضت محكمة جنايات الخرطوم الأوسط في 18 سبتمبر الفائت، بالسجن شهرين والغرامة 5 ألاف جنيه على 5 أعضاء من مركز (فيد) للفنون، بدعوى الهتاف داخل مركز احتجاز تابع للشرطة، كما قضت في 24 سبتمبر بذات العقوبة على 6 آخرين من أعضاء المركز.

وقال عضو هيئة الدفاع عن أعضاء مركز الفنون، أحمد علي صبير، لـ "سودان تربيون"، الخميس: "قررت محكمة الاستئناف براء المجموعة الأولي من أعضاء مركز فيد من التهم المنسوبة إليهم".

وتضم المجموعة الأولي الذين أطلق سراحهم بالفعل: المخرج هشام حجوج (كوكا)، عبد الرحمن محمد حمدان، أيمن خلف الله، أحمد الصادق ودعاء طارق.

وأشار صبير إلى أن هيئة الدفاع تقدمت باستئناف ضد الحكم الصادر على المجموعة الثانية من أعضاء المركز.

واعتقلت قوات الشرطة في 10 أغسطس الفائت، 11 من أعضاء مركز الفنون بعد أن تعرضوا لاعتداء من مواطنين في مقر المركز، قبل أن تقوم باحتجازهم.

وفور احتجازهم، قام أعضاء المركز بالهتاف بشعارات مؤيدة للحرية والديمقراطية، الأمر الذي عدته قوات الشرطة إزعاجاً عاماً لتقيّد إجراءات في مواجهتهم، بموجبها حُكم عليهم بالسجن شهرين.

وقالت هيئة الدفاع في 22 سبتمبر الجاري، إن أعضاء مركز (فيد) للفنون "تعرضوا لانتهاكات إجرائية مارستها ضدهم الشرطة، تمثلت في صفع دعاء طارق وتهديد آخرين بالتعذيب ورفض منحهم أورنيك 8، إضافة إلى انتهاكات صاحبت تقييد البلاغات ضدهم وإجراءات الضمان لإطلاق سراحهم".

ووجدت قضية مركز فيد الفنون تضامناً لافتاً في وسال التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مناصرة من لجان المقاومة ومجموعات نسائية، حيث عد كثيرين أن الحكم يندرج في قائمة عنف الدولة.



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