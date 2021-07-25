محكمة بالخرطوم تبدأ الاثنين محاكمة المتهمين بقتل الطالب محجوب التاج

الخرطوم 25 يوليو 2021- تبدأ الاثنين بمحكمة الخرطوم وسط "الديم شرق"، أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الطالب محجوب التاج محجوب.
- محجوب التاج
ولقى محجوب البالغ من العمر 20 سنة، مصرعه في 24 يناير 2019 بعد اعتقاله بيد ضباط وأفراد من جهاز الأمن وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها.
واحيلت قضية التاج محجوب بالبلاغ رقم 5411 لعام 2019، تحت المواد130 القتل العمد و186 الجرائم ضد الانسانية مقرونة مع المادة 21 الاشتراك الجنائي.
وتعرض الطاب الذي كان يدرس الطب الى الضرب والتعذيب بعد اعتراضه على ضرب وإذلال زميلاته الطالبات وحاول حمايتهن ليتم اقتياده والاستيلاء على متعلقاته الشخصية مع حرمان اسرته من أخذ الجثمان الى المنزل واجبروها على الذهاب للمقابر مباشرة.
كما جرت مداهمة منزل الاسرة ومحاولة منعها من إقامة العزاء بتنفيذ محاولات دهس المعزين بعربة بوكس في اليوم الأول وإطلاق قنابل الغاز عليهم في اليوم الثاني للعزاء.
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