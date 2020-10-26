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محكمة سودانية تُوجه اتهاماً بالقتل العمد لقائد عسكري دهس متظاهر

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الخرطوم 26 أكتوبر 2020 – وجهت محكمة سودانية تُهم القتل العمد إلى قائد عسكري تابع لقوات الدعم السريع، بعد تسببه في مصرع متظاهر بالثالث من يونيو 2019.

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حنفي عبد الشكور قتل دهساً بأم درمان في 3 يونيو 2019

وقُتل حنفي عبد الشكور دهسًا بسيارة عسكرية كان يقودها الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين، حينما حاول متعمدًا المرور على الحواجز الاسمنتية التي وضعها غاضبون في كل شوارع الخرطوم آنذاك احتجاجًا على فض اعتصام أمام قيادة الجيش.

وقرر قاضي الاستئناف محمد مصطفى، الأحد، توجيه تهمة القتل العمد وفق المادة من 130 من القانون الجنائي، في مواجهة الضابط بقوات الدعم السريع لتورطه في قتل حنفي دهسا بالسيارة بأم درمان.

وتصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي في مادته 130.

وقرر القاضي، في جلسة المحاكمة التي عُقدت بمقر معهد تدريب القضاة بالخرطوم، عقد جلسة المحاكمة المقبلة في 9 نوفمبر الجاري، حيث تبقت درجات من التقاضي قبل أن يكون حكمه نهائياً وهي سماع شهود الدفاع والمرافعات والنطق بالحكم.

ويقول محامو الدفاع إن موكلهم غير مذنب ولديهم شهود يؤكدون ذلك،وفي المقابل تؤكد هيئة الاتهام أن البينات التي قدمتها تعضد من تورط القائد العسكري في قتل حنفي، إضافة إلى الشهود الذين يعززون هذه الأدلة.

‏وتعرف الشهود على القائد العسكري في طابور شخصية بعد أن قيدت أسرة القتيل إجراءات قضائية في مواجهته، كما تعرفوا على لوحة السيارة التي دهس بها حنفي عبد الشكور، الأمر الذي حتم على قوات الدعم السريع رفع الحصانة عنه.



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