محكمة سودانية تُوجه تُهمة القتل العمد لأحد أفراد الدعم السريع

الخرطوم 29 مارس 2021 ـ وجهت محكمة جنايات الخرطوم، تهمة القتل العمد لأحد عناصر قوات الدعم السريع، لتورطه في مقتل متظاهر بعد يومين من فض الاعتصام.

وقُتل صابر التجاني عبد الرحمن في 5 يونيو 2019، بطلق ناري في العاصمة الخرطوم.

ووجه قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، أسامة حسن، الإثنين، تهمة القتل العمد بموجب المادة 130 من القانون الجنائي؛ لربيع عبده وهو أحد أفراد قوات الدعم السريع.

وسجل المتهم في جلسات المحاكمة اعترافا قضائيا أقر فيها بقتل المتظاهر.

وكانت النيابة العامة قد قدمت أفادات شهود الاتهام التي أكدت ارتكاب ربيع عبده لجريمة القتل.

وتتهم قوات الدعم السريع في ارتكاب انتهاكات إنسانية واسعة ضد المتظاهرين خلال الفترة التي تلت فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش.

وجرى فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، مما أدى لمقتل 200 شخص وفقا للجنة الأطباء المركزية، فيما تقول وزارة الصحة أن عدد القتلى لا يتجاوز الـ 85 شخصا.