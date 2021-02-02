 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 شباط (فبراير) 2021

محكمة (الانقلاب) ترفض إيقاف التقاضي وعدم النشر وتستبعد وكيل نيابة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 فبراير 2021 – قررت محكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضية الانقلاب العسكري 1989، رفض طلبات الدفاع الخاصة بإيقاف إجراءات الدعوى وعدم نقل الجلسات عبر وسائل الإعلام، واستبعدت وكيل نيابة من هيئة الإتهام.

JPEG - 49.1 كيلوبايت
البشير خلال جلسة الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

واستؤنفت الثلاثاء محاكمة البشير وعدد من قادة الحركة الاسلامية متهمين بالتخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 بعد رفض محكمة الاستئناف في 12 يناير الفائت شطب طلب طلب هيئة الدفاع الخاص بإلغاء الدعوى باعتبارها سقطت بالتقادم.

وقال المتحدث باسم هيئة الإتهام، معز حضرة، في تصريح صحفي: "رفضت محكمة مدبري انقلاب 1989، طلبات الدفاع المتعلقة بإيقاف إجراءات المحاكمة بحجة فايروس كورونا، وعدم نقل الجلسات إلى وسائل الإعلام، وعدم اختصاص المحكمة، واستبعاد القاضي محمد المعتز".

وأشار حضرة إلى أن المحكمة قررت أيضًا استبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا من هيئة الإتهام، باعتبار أن التحرى قامت به لجنة ولم يقم به فرد.

وتقول هيئة الدفاع إن القاضي محمد المعتز، وهو أحد القضاة في الدعوى ضد موكليهم، كان متواجدا في مقر الاعتصام حول قيادة الجيش، وهو الاعتصام الذي مهد لعزل البشير من سدة الحكم في 11 ابريل 2019.

وكانت هيئة الإتهام طالبت بإبعاد الحلا من الهيئة، لأنه يواجه إجراءات إدارية حيث أحيل إلى التحقيق مع آخرين، بعد نشرهم مذكرة حوت مزاعم بخروقات قالت إن النائب العام ارتكبها.

وحددت المحكمة 16 فبراير الجاري موعدًا للجلسة القادمة لاستمرار إجراءات التقاضي.

وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون وهم مجموعة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989؛ اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.