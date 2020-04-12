محمد الفكي: تعرض أعضاء في لجنة إزالة التمكين بكردفان لإطلاق نار

الخرطوم 12 أبريل 2020 - قال الرئيس المناوب للجنة التفكيك وإزالة المكين في السودان، إن عضوين من اللجنة بولاية غرب كردفان تعرضا الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة.

محمد الفكي

وتعمل لجنة التفكيك على تصفية الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة عمره، البالغة ثلاثين عامًا.

وقال عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة التفكيك المناوب، محمد الفكي سليمان، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون"، "تعرض حسين بكار ومحمد إبراهيم، عضوا لجنة التفكيك بولاية غرب كردفان، لمحاولة اغتيال فاشلة".

وأضاف: "تم إطلاق أعيرة نارية على السيارة التي كانت تقلهما بواسطة مسلحين في مدخل مدينة المجلد، بعد عودتهما من اجتماعات اللجنة في منطقة بابنوسة".

ووصف الفكي محاولات الاغتيال بالبائسة، التي لن تثني أعضاء اللجنة من تصفية جميع أشكال ومظاهر نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتابع: "تعمل اللجنة هذه الأيام، وبوتيرة متسارعة، على ملفات مهمة ترتبط بعدة قطاعات حيوية، تخرج نتائجها في الأيام المقبلة".

وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، الأحد، لـ"سودان تربيون"، أنه شرع في تدوين إجراءات قضائية ضد أشخاص من أنصار البشير، هددوه بالقتل.