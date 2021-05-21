مدير الشرطة يصل نيالا ويتوعّد قتلة قواته من عصابات المخدرات

الشرطة في احدى عملياتها في مزارع المخدرات بالردوم ـ وكالات

نيالا 21 مايو 2021 ـ توّعد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم بملاحقة الجناة المتورطين في مقتل ضباط وجنود شرطة مكافحة المخدرات بمحمية الردوم بولاية جنوب دارفور الخميس قبل الماضي.

ووعد مدير الشرطة أسر الضحايا من عناصر الشرطة بنيالا بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ولقي 14 من أفراد الشرطة بينم ضابط برتبة الملازم حتفهم أثناء ملاحقتهم مزارعي مخدر البنقو في منطقة سنقو بمحلية الردوم التي اشتهرت بزراعة هذا المخدر في مساحات شاسعة.

وأكد المدير لدى زيارته لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا الشرطة بنيالا برفقة أعضاء هيئة الإدارة العامة وهيئة القيادة ومدير شرطة ولاية جنوب دارفور أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على عدد كبير من الجناة.

من جانبه قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء علي حسب الرسول إنهم دفعوا بقوات كبيرة الى منطقة الردوم للقبض على الجناة ونجحوا لحد كبير ولم يتبقى سوى القليل.

وأثنى على وقوف ودعم وزارة الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة للولاية وإسنادها.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس وصل الى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مدير عام قوات الشرطة وأعضاء من هيئة الإدارة العامة وهيئة القيادة.

وجاءت الزيارة لتفقد أوضاع الولاية وتعزيز دور قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة زراعة المخدرات ومروجيها في محلية الردوم.

وفور وصول الوفد الى نيالا انعقد اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة والي جنوب دارفور موسى مهدي اسحق بقاعة مجلس الوزراء في أمانة حكومة الولاية.