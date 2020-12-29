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مدير المناهج يترافع عن كتاب الصف السادس ومجمع الفقه يُحرم تدريسه

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الخرطوم 29 ديسمبر 2020 – دافع مدير المركز القومي للمناهج في السودان، عمر القراي، عن مقرر التاريخ للصف السادس أساس، الذي أثير حوله جدل كثيف بشأن إيراد لوحة "خلق آدم" فسرها خصومه على أنها الذات الإلهية.

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د. عمر القراي

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن تحريم تدريس مقرر التاريخ الصف السادس، زاعمًا احتوائه على مخالفات "خطيرة وعظيمة".

وقال القراي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إن مادة التاريخ للصف السادس أساس، فيها باب يتحدث عن النهضة الأوروبية، وفي مجال الفن أوردت لوحات منها الموناليزا، وخلق آدم لمايكل أنجلو".

وأشار إلى أن الكتاب لم يشرح اللوحات الواردة فيه، بما فيها لوحة "خلق آدم"، التي قال إن نصفها العاري تم قطعه موضحًا أن اللوحة وردت في كتب تُدرس من بينها مقررات بجامعة أم درمان الإسلامية.

وأبدى القراي عدم اكتراثه بملاحظات مجمع الفقه الإسلامي، مؤكداً على أن "الجهة الوحيدة المخولة في السودان بكتابة وإجازة المناهج هي المركز القومي للمناهج وليس وزارة الشؤون الدينية".

ودعا مدير مركز المناهج وزير الشؤون الدينية لضبط الخطاب الديني في المساجد، موضحًا إنه جرى تكفيره في عدد من المنابر ووصفه بأنه "عدو الله"، معتبرًا ذلك "تحريضاً على قتله".

ويتعرض مدير المناهج لحملة شرسة من واجهات أغلبها دينية تقول إن الرجل يسعى لبث الفكر الجمهوري الذي يعتنقه في المناهج الدراسية.

وقال القراي إن المناهج تُوضع بواسطة لجان مختصة، لا يتدخل بعملها، مشيرًا إلى أن الحملة ضده يقودها عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير لفقدانهم الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.

وبرر مجلس الفقه الإسلامي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، تحريم تدريس مقرر التاريخ للصف السادس إلى اشتماله على "الإساءة القبيحة للذات الإلهية في تصويرها مجسدة للطلاب".



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