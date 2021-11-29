مدير برنامج (ثمرات) يفند اتهامات بفساد صاحب تعيينه

الخرطوم 29 نوفمبر 2021- قال مدير برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات" انه وصل الى المنصب بعد اجتياز حزمة اشتراطات وضعها البنك الدولي.

وتنفذ الحكومة الانتقالية برنامج ثمرات خطة لمساعدة الأسر السودانية بعد تنفيذها إصلاحات اقتصادية صعبة تضمنت تحرير الوقود والغاء الدولار الجمركي و زيادة أسعار الكهرباء.

و أكد مدير برنامج ثمرات معتصم احمد صالح لسودان تربيون الإثنين أن ما أثير عن تقلده للمنصب عن طريق المحباة ليس سوى " كيد سياسي".

ونفى علاقة وزير المالية جبريل ابراهيم بتعيينه خاصة انه لا يملك هذا الحق حيث تخضع الخطوة لإجراءات من قبل البنك الدولي.

وكانت صحيفة الانتباهة اوردت ان عملية فساد صاحبت تعيين مدير برنامج “ثمرات”، معتصم أحمد صالح وهو قيادي بحركة العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية.

وقالت الصحيفة إن المتقدمين للوظيفة كانوا 5 أشخاص وأجريت لهم معاينات في عهد الوزيرة المكلفة هبة محمد علي لكن ما إن تم تعيين وزير المالية جبريل إبراهيم، جرى التحايل على الوظيفة، وشكلت لجنة معاينة جديدة وتم تجاوز الشروط التي طلبها البنك الدولي.

و أوضح صالح أن البرنامج يعد شراكة بين البنك الدولي وحكومة السودان وان هناك عقدا يسمى عقد المنحة يحوي كافة تفاصيل تشغيل البرنامج كما أن فيه ملحق يسمى دليل التشغيل ينص على كيفية تشغيل البرنامج وكيفية تعيين الموظفين.

وتابع " انه يتم عن طريقين انتداب من الحكومة على أن يكون الشخص المعنى من الكفاءات أو عن طريق التعيين بالطرق العادية المتبعة بالإعلان عن الوظيفه وطرحها للتقديم على أن يتم اختيار المؤهل بالفوز".

و أضاف "في حالة البنك الدولي أعلن عن اختيار مدير للبرنامج في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية وتم تكوين لجنة مختصة".

وقال صالح ان اللجنة وجدت خمسة أشخاص تتناسب سيرتهم مع الوظيفه المطروحة وتم الاتصال بهم ومن هؤلاء الخمسة شخصان رأت اللجنة هم الأكثر مناسبة لشغل الوظيفة أحدهما من فرجينيا بالولايات المتحدة والثاني من بريطانيا.

وتابع" الأول كان تم اختياره لكنه قدم اعتذارة بعد 15 يوم دون توضيح أسباب مادفعهم لاختيار الثاني ولكن بعد رفع اللجنة لكافة معلوماته للبنك الدولي تحفظ عليه البنك" .

وأشار إلى أن التحفظ كان يعود إلى أن ذات الشخص كان يشغل وظيفة بصندوق تنمية المجتمع التابع لوزارة المالية قبل أن يغادر إلى بريطانيا لظروف خاصة به ولم يرجع كما أنه لم يقدم استقالته مادفع الجهة المعنية لتكليف وكيل التخطيط بالوزارة ليكون مدير البرنامج بالانابة .

ومضى صالح يقول انه بعدها تم الاعلان عن الوظيفه وقامت اللجنة المعنية والمكونة من أعضاء في البنك الدولي ووزارة المالية وعضو مستشار قانوني وممثلين للتمويل الخارجي إلى جانب الشراء والتعاقد ومختصين بجمع خمسة سير ذاتية واجراء مقابلات وكنت من ضمن هؤلاء.

كما تم عمل خمسه معاينات وقامت اللجنة بإرسال تفاصيل المختارين للبنك الدولي ووافق على اختيارها وكنت من ضمن الذين تم اختيارهم بالتأهيل.

واضاف " لم يخترني وزير المالية جبريل ابراهيم والبنك الدولي لايقبل تعيين اي شخص دون اتباع الإجراءات الخاصة به والوزير لايستطيع أن يعمل على تعيين شخص دون اتباع إجراءات البنك الدولي".