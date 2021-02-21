مدير جديد للشرطة السودانية وحمدوك يلتقي بكبار الضباط الاثنين

عبد الله حمدوك

الخرطوم 21 فبراير 2021 - عيّن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الفريق شرطة خالد مهدي مديرًا عامًا لقوات الشرطة، كما عيّن الفريق الصادق علي إبراهيم نائبا للمدير العام.

وفي 8 فبراير الجاري، سمى رئيس الوزراء مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ وزيرًا للدخلية، بترشيح من المكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "أصدر حمدوك قرارًا بتعيين الفريق خالد مهدي إبراهيم مديرًا عامًا لقوات الشرطة، والفريق الصادق علي إبراهيم نائبًا للمدير العام ومفتشًا عامًا".

وأشار إلى القرار صُدر بناء على توصية من وزير الداخلية عز الدين الشيخ.

وقال مجلس الوزراء، في بيان ثانٍ، إن حمدوك سيزور غدًا الاثنين وزارة الداخلية ويلتقي بقيادة وضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق.

وتتحدث الحكومة عن عزمها إجراء إصلاحات على مؤسسات الدولة، من بينها قوات الشرطة، التي ظلت تواجه انتقادات حادة من المواطنين بشأن عدم حسمها لحالات النهب والسرقة في العاصمة الخرطوم.