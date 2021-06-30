مدير شركة السكر يرفض التنحي ويطالب باجتماع مجلس الادار

الخرطوم 30يَونيو 2021- رفض مدير شركة السكر السودانية المقال اعفائه بقرار من وزير الصناعة أبراهيم الشيخ بحجة عدم قانونية الخطوة وطالب بعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة للبت في احتراق المكان.
- مصنع النيل الابيض للسكر بالدويم (رويترز)
وأصدر وزير الصناعة إبراهيم الشيخ الثلاثاء قرارا أقال بموجبه مدير عام شركة السكر السودانية الرشيد إسحق من منصبه ووجه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وأوضح مدير الشركة في لوزير الصناعة اطلع عليه سودان تريبون الأربعاء بأن تعيينه في وظيفة مدير عام الشركة بواسطة مجلس إدارة الشركة والذي انعقد في يناير من العام الحالي كما تم إيداع ذلك القرار مع قرارت تكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية لدى المسجل التجاري
كما ان على المدير ان يقدم إقرارا موثقا بقبول التعيين وعلى الشركة إيداع ذلك القرار لدى المسجل التجاري.
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