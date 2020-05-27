مذكرة تفاهم بين السودان والأمم المتحدة حول (حزمة برنامج السفر) لمكافحة الارهاب

الخرطوم 27 مايو 2020- وقعت الحكومة السودانية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الأربعاء على مذكرة تفاهم تتعلق بتنفيذ "حزمة برنامج السفر".

مقر الخارجية السودانية

ووقع نيابة عن السودان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمر محمد أحمد صديق، ومن جانب الأمم المتحدة فالدمير فيرنكوف، وكيل الأمين العام رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الغرض الرئيس من مذكرة التفاهم هو توفير إطار يحدد نطاق واشكال التعاون بين الطرفين.

وأوضحت ان الخطوة تعد بداية تنفيذ لمشروع كبير ومتكامل في مجال الطيران المدني والسفر عموما لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن التكلفة التقديرية لحزمة المساعدات الفنية -أجهزة ومعدات وبرنامج حاسوبي متخصص وبرامج تدريب ورفع قدرات-التي ستقدم للسودان تقارب الـ 45مليون دولار.

وحددت المذكرة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال مكافحة سفر الإرهابيين لتنفيذ مشروع السودان في مجالات وضع الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم جمع بيانات الركاب واستخدامها ونقلها والاحتفاظ بها ومشاركتها، بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دولياً وحقوق الإنسان، بجانب الهيكل المؤسسي لمركز الكشف السوداني، المعروف أيضاً باسم وحدة معلومات الركاب لتحديد الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، بما في ذلك تطوير إجراءات التشغيل الموحدة والتدريب، فضلاً عن التعاون الوثيق مع قطاع صناعة النقل لضمان الربط التقني، والدعم الفني، بما في ذلك التبرع ونشر نظام برمجيات“go- travel” للأمم المتحدة.