مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بالتحقيق في إقالة مسؤولين بقطاع الثروة الحيوانية

الخرطوم 29 أغسطس 2021- دفعت اللجنة التنسيقية للجان التمهيدية للعاملين بمعمل الأبحاث البيطرية بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تطالب بالتحقيق في إقالة مسؤولين بقطاع الثروة الحيوانية.

وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي

واقال وزير الثروة الحيوانية مديرة المعمل المركزي لبحوث الثروة الحيوانية "سوبا "واثنين من نوابها بعد رفضهم اصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم بزنة 50 طن تم تصديرها للسعودية في مايو الماضي.

وطالبت المذكرة التي حصلت عليها سودان تربيون الاحد بالتحقيق في إقالة إدارة المعمل المركزي للبحوث البيطرية والمتمثلة في إيمان محمد النصري مدير المعمل المركزي وعمر محمد أحمد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية إضافة إلى تماضر محمد عبد الله مدير إدارة صحة الحيوان والتشخيص.

وأوضحت أن تلك الاقالات أعقبها استقالة مدير إدارة انتاج وبحوث اللقاحات وإشراقة جعفر مدير إدارة البحوث والتدريب.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في كل ما مس المعمل المركزي على أن يشمل التحقيق أيضا دور الجهات الأمنية في حماية المعمل المركزي للبحوث البيطرية.

وتساءلت المذكرة لمصلحة من يتم التشكيك في دور المعمل المركزي للبحوث البيطرية وجهود العاملين فيه في انسياب الصادر علما بأن مجلس الوزراء كان شكل لجنة تحقيق في رجوع الصادر وان إدارة المحاجر هي المسؤول الأول والا خير عن عمليات الصادر

ودعت المذكرة كافة الأطراف لتحمل مسؤوليتها كاملة عاملين، أدارة ورئاسة الوزارة ويتضمن ذلك إقالة المسؤولين عن تزييف الحقائق العابثين بمؤسسات الشعب السوداني سواء كان ذلك وزير الثروة الحيوانية والسمكية، وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية، مدير إدارة المحاجر البيطرية.

وشملت قائمة الموقعبن على المذكرة اللجنة التمهيدية لنقابة الباحثين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التمهيدية لنقابة التقنيين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التمهيدية لنقابة الفنيين والعاملين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التسيبرية لنقابة العاملين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية.