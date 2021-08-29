 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 29 آب (أغسطس) 2021

مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بالتحقيق في إقالة مسؤولين بقطاع الثروة الحيوانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 أغسطس 2021- دفعت اللجنة التنسيقية للجان التمهيدية للعاملين بمعمل الأبحاث البيطرية بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تطالب بالتحقيق في إقالة مسؤولين بقطاع الثروة الحيوانية.

JPEG - 44.9 كيلوبايت
وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي

واقال وزير الثروة الحيوانية مديرة المعمل المركزي لبحوث الثروة الحيوانية "سوبا "واثنين من نوابها بعد رفضهم اصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم بزنة 50 طن تم تصديرها للسعودية في مايو الماضي.

وطالبت المذكرة التي حصلت عليها سودان تربيون الاحد بالتحقيق في إقالة إدارة المعمل المركزي للبحوث البيطرية والمتمثلة في إيمان محمد النصري مدير المعمل المركزي وعمر محمد أحمد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية إضافة إلى تماضر محمد عبد الله مدير إدارة صحة الحيوان والتشخيص.

وأوضحت أن تلك الاقالات أعقبها استقالة مدير إدارة انتاج وبحوث اللقاحات وإشراقة جعفر مدير إدارة البحوث والتدريب.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في كل ما مس المعمل المركزي على أن يشمل التحقيق أيضا دور الجهات الأمنية في حماية المعمل المركزي للبحوث البيطرية.

وتساءلت المذكرة لمصلحة من يتم التشكيك في دور المعمل المركزي للبحوث البيطرية وجهود العاملين فيه في انسياب الصادر علما بأن مجلس الوزراء كان شكل لجنة تحقيق في رجوع الصادر وان إدارة المحاجر هي المسؤول الأول والا خير عن عمليات الصادر

ودعت المذكرة كافة الأطراف لتحمل مسؤوليتها كاملة عاملين، أدارة ورئاسة الوزارة ويتضمن ذلك إقالة المسؤولين عن تزييف الحقائق العابثين بمؤسسات الشعب السوداني سواء كان ذلك وزير الثروة الحيوانية والسمكية، وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية، مدير إدارة المحاجر البيطرية.

وشملت قائمة الموقعبن على المذكرة اللجنة التمهيدية لنقابة الباحثين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التمهيدية لنقابة التقنيين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التمهيدية لنقابة الفنيين والعاملين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، اللجنة التسيبرية لنقابة العاملين بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها… (2-2) 2021-08-29 22:29:37 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق لا شك أننا ورثنا أرتالاً من الخرائب والمآسي من صُنع النظام الساقط ألذي يتباكى عليه البعض وينفق الملايين في نسج المؤامرات وتدبيج الأكاذيب والخدع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي للطعن في (...)

في إعادة التأسيس (2- 3) 2021-08-29 16:30:00 بحثا في الاسباب الثلاثة بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تبرز ثلاثة عوامل رئيسية عند البحث عن الاسباب التي أدت الى سيادة ثلاثية التفكير الرغبوي وعدم ترتيب الاولويات وغياب الجدية وهي فترة الحكم الثنائي التي ألقت (...)

السودان أمام سيناريو الشمولية أو الحرب الأهلية !! 2021-08-29 16:17:32 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح ثلاثة سيناريوهات تتسابق للظفر بمستقبل السودان القريب، ومن أسف أن أقلها حظاً هو سيناريو "التحول الديمقراطي"، ففي الوقت الذي تزداد فيه فرصة رجحان خياري "الشمولية المحدّثة" أو الحرب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.