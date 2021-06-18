مذكرة نسوية لمفاوضات جوبا تدعو لانصاف العمالة المنزلية وتقنين السكن العشوائي

الخرطوم 18 يونيو 2021 ـ نادت منظمات نسوية بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بانصاف النساء الناجيات من الحرب، عبر معالجة قضايهن في مفاوضات جوبا بما فيها العمالة المنزلية وتقنين السكن العشوائي في أطراف المدن.

طفلة من منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان ترتاح تحت شجرة وهي في طريقها إلى مخيم يادا في جنوب السودان مثلها مثل مئات الالاف من السودانيين اللذين فروا المنطقة بعد اندلاع النزاع في يونيو (رويترز)2012

ودونت أكثر 30 منظمة وجمعية نسوية بالمنطقتين، حيث تدور الحرب منذ ثمانيات القرن الماضي، مذكرة تطالب وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال المتفاوضين بجوبا والوساطة بمعالجة قضايا النساء المتأثرات بالنزاعات.

وعلقت الوساطة الجنوب سودانية، أخيرا، المفاوضات بين الحكومة والحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو لمزيد من التشاور حول مسودة الاتفاق الاطاري.

وقالت نازحات جبال النوبة والنيل الأزرق في مذكرة تلقتها سودان تربيون، إن النساء الناجيات من الحروب والقتل الجماعي والتهجير القسري الممنهج ترتب عليهن الاقامة بأطراف المدن في أوضاع غير إنسانية بسكن عشوائي حرمهن من أبسط الحقوق والخدمات.

وأفادت المذكرة إن ظروف هذه الاقامة حتمت على هؤلاء النسوة ممارسة مهن جعلتهن عرضة للسجون في ظل قانون النظام العام الفترة السابقة ما أدى الى مزيد من تشرد الأطفال وتفكك أسر أصبح بعضها فاقدا للعائل والسند.

وأشارت أيضا إلى تعقيد إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية بصورة عامة لهذه الأسر مما أدى الى حرمانها من الحقوق التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت المذكرة لمعالجة كافة قضايا النساء الناجيات من الحرب الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والتعويض العادل وجبر الضرر باعتماد مبدأ التمييز الايجابي للعدالة ونيل الحقوق وتمثيل نسبي لا يقل عن 20% في كافة مستويات الحكم واللجان والمفوضيات المختلفة إلى جانب المفاوضات.

وطلب تمكين المرأة اقتصادياً عبر التشجيع عبر مفوضية الاستثمار في كافة المجالات، مع توفير التمويل اللازم ومجانية التعليم ومعالجة الفاقد التربوي عبر التدريب المهني والفني وخصيص مقاعد مجانية لابناء وبنات النازحين نسبة 20%.

كما دعت لسن تشريعات تكفل حماية العاملات بالمنازل مع استبدال عبارة خدم المنازل بأخرى لائقة "عاملات المنازل" وفق قانون العمل إلى جانب توفير التأمين الاجتماعي والصحي لعاملات المنازل والقطاع غير المنظم.

وطالبت المذكرة أيضا بتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وسن تشريع يجرم العنصرية واصلاح الخدمة المدنية وجعل المؤهل هو الخيار الأول للاختيار والمنافسة بعيدا عن المحسوبية.

وناشدت بضرورة بذل كافة الجهود لمعالجة أوضاع النازحين واعادة توطينهم عبر مناطقهم الأصلية مع مراعاة النازحين في جبال النوبة نسبه لعدم وجود معسكرات نزوح بعد الحرب، خاصة الأخيرة (2011) نسبة لمنع الحكومة قيام معسكرات.

واقترحت المذكرة تقنين أوضاع المجموعات التي حازت أراضٍ بالمناطق العشوائية وتمليكها لهم وفق قانون الأراضي وتنميتها بتوفير الخدمات والمساعدة بتوفير مواد البناء.

وطلبت أيضا مشاركة النساء في مفوضية النازحين واللاجئين بنسبة لا تقل عن 50% وفي كل لجانها وترتيباتها.