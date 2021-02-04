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مرسوم دستوري بإضافة ثلاث من قادة الجبهة الثورية لـ(السيادي)

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الخرطوم 4 فبراير 2021 – قضى مرسوم دستوري، صدر من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بإضافة ثلاث من قادة تنظيمات الجبهة الثورية إلى مجلس السيادة، الذي ارتفع عدد أعضاءه لـ 14.

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رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

وانضم الى المجلس السيادي كل من رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس وقائد تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبوبكر حجر وزعيم الحركة الشعبية – شمال مالك عقار أير.

وتُعد الخطوة أولى الخطوات العملية في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين حكومة الانتقال تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، وكان مقرراً اتخاذها خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق، لكن ترتيبات أطراف الحكم حالت دون تنفيذها في الوقت المحدد.

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، وهم الدكتور الهادي ادريس يحي والطاهر أبوبكر حجر ومالك عقار أير".

وأشار إلى المرسوم استند على الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020، وقد جرى التعديل في 18 أكتوبر الفائت لإدراج اتفاق السلام فيها.

وتكون المجلس السيادي، بموجب اتفاق سياسي يتعلق بتقاسم السُّلطة بين قادة الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير، وهو مجلس كان يضم 11 عضوًا، 10 أعضاء من طرفي الاتفاق السياسي والعضو الأخير جرى اختياره بموافقة الطرفين.

وينتظر أن تضم الحكومة التنفيذية المقرر إعلانها الاثنين المقبل 7 وزراء من قادة تنظيمات الجبهة الثورية، وذلك بناء على اتفاق السلام، الذي منح الأخيرة مشاركة واسعة في السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى تقاسم الحكم في ولايات دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).



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