مرسوم دستوري في السودان بالانتقال إلى نظام الحكم الفيدرالي

الخرطوم 4 مارس 2021 - نقل مرسوم دستوري، نظام الحُكم في السودان من الولايات إلى الإقاليم (الفيدرالي).
- عبد الفتاح البرهان
ونصت بنود اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية على استبدال نظام الحكم من الولايات إلى الإقاليم، بعد عقد مؤتمر للحُكم خلال 6 أشهر من لحظة التوقيع التي جرت في 3 أكتوبر 2021.
وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "أصدر رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوم دستوري، بإنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي)".
وأرجأ المرسوم تطبيق النظام الفيدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم.
ومقرر أن يُحدد مؤتمر الحكم عدد وحدود الإقاليم، إضافة إلى هياكلها وسّلطاتها، علاوة على مستويات الحكم والإدارة.
ويُحكم السودان وفقًا لنظام الولايات التي عددها 18 ولاية، بما فيها العاصمة الخرطوم.
ويتوقع أن يخرج مؤتمر الحكم إلى تسمية 6 إقاليم، هي الخرطوم ودارفور وكردفان وشرق السودان والشمالية والإقليم الأوسط.
ويضم الإقليم الأوسط ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، فيما يضم إقليم الشمال ولايتي نهر النيل والشمالية، بينما يضم إقليم الشرق ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر.
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