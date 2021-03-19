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مريم المهدي تشرح لجزر القمر موقف السودان من سد النهضة

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الخرطوم 19 مارس 2021 - أجرت وزيرة الخارجية السودانية الجمعة محادثات مع نظيرها في جزر القمر لشرح موقف السودان من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

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مريم الصادق المهدي

ووصلت مريم المهدي إلى موروني عاصمة جزر القمر حيث كان في استقبالها وزير الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر ظهير ذو الكمال.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر في الخرطوم إن المهدي أطلعت ذو الكمال على موقف السودان من العملية التفاوضية الثلاثية المتعثرة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاء في البيان أن "الزيارة تأتي في إطار جولة أفريقية لشرح موقف السودان من أهمية إبرام اتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة".

وحذرت الوزيرة من المخاطر التي قد يتعرض لها السودان جراء ملء خزان سد النهضة دون تنسيق مسبق مع الدول الاخرى.

ويمثل اتحاد جزر القمر دول شرق إفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي الذي يسهل مفاوضات سد النهضة.

واقترح السودان مؤخرًا قيام الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة بتشكيل وساطة رباعية تشرف على المحادثات بعد تسع سنوات من التفاوض المباشر مع إثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت أديس أبابا إنها تخطط لإطلاق المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة خلال موسم الخريف في يوليو المقبل دون التنسيق مع السودان ومصر.

وحذرت الخرطوم من أن الملء الأحادي الجانب يمثل تهديدا لأمن السودان القومي.

وتشير الحكومة السودانية إلى ان هذه الخطوة ستهدد توليد الكهرباء من سدي مروي والروصيرص ، إلى جانب تهديدها لسلامة سد الروصيرص و 20 مليون سوداني يعيشون في حوض النهر.



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