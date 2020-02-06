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مسؤولان إريتريان يجريان محادثات مع قادة المجلس السيادي في الخرطوم

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الخرطوم 6 فبراير 2020- وصل الخرطوم الخميس وزير الخارجية الاريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس أسياسي أفورقي ، يماني قبرآب وسلما رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية.

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البرهان ووزير الخارجية الاريتري

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن البرهان استقبل المسؤولين الإريتريين وأبلغهما حرص السودان على تطوير علاقاته مع أسمرا في كافة المجالات، ودعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي مع كل دول المنطقة،

كما التقى عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وزير الخارجية ومستشار الرئيس الإريتري وبحث معهما العلاقات الثنائية وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.

وأوضح مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية بابكر الصديق في تصريح صحفي، أن الوفد اطمأن خلال اللقاء على مسيرة السلام بالبلاد، وجدد دعم إريتريا لجهود السودان تجاه الاستقرار والسلام الشامل.

وقال الصديق إن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تعزيز الأمن في الإقليم.



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