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مسؤولان يقرعان ناقوس الخطر بعد تزايد تفشي فايروس (كوفيد-19) في السودان

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وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 29 أبريل 2020- أطلق مسؤولان في الحكومة السودانية الأربعاء تحذيرات جدية من خطورة الوضع الصحي بالبلاد في أعقاب تزايد تفشي وباء كورونا - كوفيد - 19- وبرز اتجاه لفرض إجراءات إضافية لإحكام السيطرة على الأوضاع بعد خرق الحظر العام في مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية الأربعاء تسجيل 57 إصابة حديثة بالفايروس كأعلى حصيلة يتم الكشف عنها في يوم واحد ما يرفع الرقم الكلي للإصابات في البلاد الى 375 حالة بينها 28 وفاة.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع الدوري للجنة الصحية الطارئة إن "الأرقام مرعبة ومخيفة والمرض لم يعد محصورا في الخرطوم وتمدد الى 10 ولايات ويمكن أن تتضاعف الأرقام بسرعة في الولايات".

وأوضح أن مناطق كثيرة في العاصمة لم تعد ملتزمة بحظر التجوال الشامل خاصة داخل المناطق والأحياء في مدن العاصمة الثلاث.

وأردف " الصورة بشكل عام غير مرضية وتضطرنا الى اتخاذ إجراءات إضافية".

بدوره وصف وزير الصحة أكرم علي التوم الوضع بأنه " لا يسر ومزعج للغاية" قبل أن يضيف بالقول: " وصلنا مرحلة الخطر".

وأشار الى أن الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المدارس والجامعات وفرض الحظر العام ومنع التجمعات وغيرها كانت تبعث على التفاؤل بإمكانية السيطرة والتحكم في هذا المرض لكنه استدرك بالقول " اليوم أنا غير متفائل أبدا".

وأشار الى نقص حاد في الأدوية وأن المخزون الموجود لدى الامدادات الطبية يكفي لأسبوعين فقط كما أن الدولة حسب قوله لا تملك مبالغ مالية لاستيرادها من الخارج.

كما لفت الى أن بعض مراكز العزل امتلأت وأغلقت وبعضها بحاجة الى صيانة.

ودعا الوزير الى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية للتخفيف من حدة انتشار الجائحة.



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