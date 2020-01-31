مسؤولة أممية في الخرطوم

الخرطوم 31 يناير 2020م - من المقرر أن تصل الخرطوم، الجمعة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، جاياتما ويكراماناياكي، في زيارة تستغرق 4 أيام بدعوة من حكومة السودان.
- جاياتما ويكراماناياكي
وخلال زيارتها الأولى للسودان تلتقي جاياتما بكبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية، وقادة العمل الدبلوماسي والمجتمعي وفريق الأمم المتحدة القطري وقطاعات من الشباب السوداني.
وتهدف الزيارة إلى دعم الحكومة الانتقالية وفريق الأمم المتحدة القطري ووضع التحديات الشبابية في صدارة جدول الأعمال السياسية، وعكس إسهاماتهم الإيجابية ومشاركتهم الهادفة.
ويناط بالزيارة أن ترسل رسالة قوية إلى المجتمع العالمي والشباب في السودان بأن تنمية الشباب وتمكينهم يمثلان أولوية قصوى للأمم المتحدة.
يذكر أن جايتما ويكراماناياكي تقلدت المنصب كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للشباب في يونيو 2017 وهي في السادسة والعشرين من عمرها.
وتعد جايتما أصغر عضو في الإدارة العليا للأمم المتحدة وتعمل كممثلة ومستشارة للأمين العام.
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