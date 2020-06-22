مسؤول أوروبي رفيع في الخرطوم الأربعاء بالتزامن مع انطلاق مؤتمر شركاء السودان

نجيلا ميركل التقت حمدوك في المانيا ووعدت بدعم حكومته الانتقالية ..الجمعة 14 فبراير 2020

الخرطوم 22 يونيو 2020 - يصل الخرطوم الأربعاء مسؤول أوروبي رفيع المستوى برفقة الجسر الثاني من المساعدات الأوروبية المقدمة للخرطوم لمواجهة فايروس كورونا، بينما تتكاثف التحضيرات لانعقاد مؤتمر الشراكة الدولي في ذات اليوم حيث تستضيفه العاصمة برلين.

وعلمت "سودان تربيون" أن المسؤول الأوروبي سيرافق الجسر الجوي قبل أن ينضم للمسؤولين السودانيين المشاركين في مؤتمر برلين والذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور دولي لافت.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء الإثنين أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيخاطب المؤتمر الذي يشارك فيه بالحديث أيضا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الالماني هايكو ماس، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير المالية السوداني إبراهيم البدوي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

وأشار البيان الى أن مؤتمر شركاء السودان تطور خلال الأشهر التسعة الماضية من مؤتمر مانحين إلى مؤتمر شراكة يهدف إلى دعم أجندة وبرامج الحكومة الانتقالية المتعددة الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعملية الانتقال بالبلاد.

ويركز المؤتمر على الإصلاحات الاقتصادية، وبرنامج دعم الأسر، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وتخفيف الأثر الاجتماعي لها، كما يسلط الضوء على الدعم السياسي والاقتصادي لانتقال السودان نحو الديمقراطية، حيثُ تسعي حكومة الفترة الانتقالية من خلال هذا المؤتمر لخلق شراكة حقيقية مع العالم، لتحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل البني التحتية ومشاريع الإنتاج وبرامج إعادة الإعمار.

ويجد المؤتمر بحسب البيان اهتماماً دولياً رفيع المستوى لجهة انعقاده من قبل ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ويُحظى بحضور ومشاركة دولية واسعة لأكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية.