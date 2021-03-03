مسؤول: إعادة تصدير ماشية سودانية للسعودية بعد اخضاعها للحجر

محجر مواشي التصدير في سواكن السودانية

الخرطوم 3 مارس 2021 ـ قال مسؤول سوداني إن آلاف الرؤوس من الماشية التي أعادتها السعودية بسب نقص المناعة سيعاد تصديرها بعد اخضاعها للحجر الصحي وأكد تصدير نحو 250 ألف رأس من المواشي للسعودية منذ يناير الماضي.

وقال مدير محجر سواكن عبد الرحيم عبد الفتاح إن الباخرة التي تحمل 9 آلاف رأس ضأن أعادتها السعودية أمس الثلاثاء لبعض الاشكالات لكن سيتم تحجيرها لمدة 15 يوماً واعاد تصديرها مجددا.

وأفاد أن مناعة الماشية قبل أن تصل للمملكة كانت 65%، مشيراً إلى أن هناك صادر لحوم للملكة العربية السعودية من مسلخ الساحل ببورتسودان.

وأكد مدير المحجر أنه تم تصدير 28 باخرة مواشي للمملكة العربية السعودية تحمل حوالي 200 ـ 250 ألف رأس منذ يناير وحتى الآن.

وفى يناير الماضي أبلغت السلطات السعودية السودان باستئناف صادر الماشية الحية إلى المملكة بعد توقف دام أكثر من ثلاث أشهر.

لكن السلطات السعودية أمرت أمس الثلاثاء بإعادة باخرة تحمل شحنة مواشي سودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.

وتواجه صادرات الماشية السودانية مشكلات متكررة تتعلق بنقص مناعة الحيوانات المصدرة الى المملكة ما أفقد البلاد ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر.

وبحسب مصادر فإن شحنة المواشي الأخيرة خرجت للصادر من محجر في مدينة كسلا شرق السودان.