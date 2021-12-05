مسؤول: الإصابة بـ(كورونا) وسط المشتبه بهم في الخرطوم بلغت 70%

الخرطوم 5 ديسمبر 2021 - قال مسؤول إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا وسط المشتبه بهم في العاصمة الخرطوم بلغ 70%، وهي نسبة مخيفة في ظل عدم اتخاذ السُّلطات لأي إجراءات تحد من معدل الإصابات في فصل الشتاء.
- كورونا ينتشر بقوة في السودان
والسبت، اكتفى عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر، بالتلويح بإغلاق البلاد حال عدم التزام السودانيين بالإجراءات الصحية.
وقال مدير مراكز العزل بولاية الخرطوم محي الدين حسن، في تصريح صحفي، الأحد؛ إن "معدل الإصابة وسط المشتبه بهم خلال الأسبوع المنصرم بلغ 70%، أي وجود 7 أشخاص مصابين من بين كل 10 أفراد".
وطالب حاج حمد بزيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة الإصابات المتزايدة، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومخزون أوكسجين ومعدات حماية للكوادر الطبية.
ولم تتخذ ولايات السودان أي إجراءات لمنع انتشار الفيروس على نطاق واسع، سوى ولاية سنار التي علقت الدراسة لمدة أسبوعين.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مُنذ مارس 2020 وحتى الجمعة الفائتة 43.993 إصابة؛ لكن هذه النسبة مشكوك فيها لعدم إجراء مسح لمعرفة الأعداد الحقيقة للإصابات.
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