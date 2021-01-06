مسؤول: الاف الاثيوبيون يحاولون العبور للسودان برغم التعزيزات العسكرية

اثيوبيون عبروا نهر ستيت الى السودان في 14 نوفمبر 2020 صورة لـ(UNCHR)

القضارف 6 يناير 2021- أكد رئيس غرفة الطوارئ لإسكان اللاجئين الاثيوبيين في شرق السودان إن الأيام الماضية شهدت تزايداً في أعداد الأثيوبيين العابرين للحدود برغم محاولات السلطات الإثيوبية منعهم من الدخول.

وقال الفاتح مقدم في تصريح لـ “سودان تربيون" الأربعاء إن "أكثر من 5 الاف لاجئ من التقراي يخططون للدخول للأراضي السودانية عبر منطقة "الديمة" الحدودية التي تفصلها مسافة كيلومتر واحد عن معسكر الاستقبال المنشأ في منطقة "حمدايت".

وأضاف "ارتفاع اعداد الفارين منذ أوائل هذا الشهر يعود إلى عمليات التسلل والهروب ليلا باستغلال انسحاب الجيش الفدرالي والشرطة من منطقة الديمة ليلا بعد تمركزها قرب الحدود وانشاء سياج ودوريات للحد من التسلل جنوب نهر ستيت".

ولفت مقدم إلى أن اتجاه اللاجئين للعبور ليلا يعود إلى انسحاب الجيش وعودته فجرا بجانب محاولتهم حمل امتعتهم كاملة متوقعاً استمرار التدفقات في ظل تواصل الاضطرابات على الحدود.

وكانت السفارة الاثيوبية بالخرطوم شككت الأربعاء في صحة تقرير نشرته "سودان تربيون" الاثنين الماضي تحدث عن منع الجيش الاثيوبي لاجئين من التقراي من العبور للسودان بإقامة حواجز ونشر تعزيزات عسكرية.

وقالت في بيان صحفي "تعرب سفارة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية عن استيائها من التقرير الإخباري غير المدعوم الذي نُشر على موقع سودان تربيون في 4 يناير 2021 والذي يدعي خطأً نشر المزيد من القوات الإثيوبية على المناطق الحدودية لمنع الناس من العبور إلى السودان.

وأفادت أن عملية إنفاذ القانون التي قامت بها حكومة إثيوبيا في منطقة التقراي اكتملت بنجاح بعد سيطرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على المنطقة بالكامل.

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كما نفت السفارة ارتفاع عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى السودان قائلة إن السجل الرسمي لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يظهر خلاف ذلك.

وتشير "سودان تربيون" الي أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في الخامس من يناير الجاري افتتاح مخيم جديد للاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى الأراضي السودانية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش إن المفوضية تواصل تسجيل الوافدين الجدد من اللاجئين الإثيوبيين على حدود السودان حيث عبر الحدود نحو 800 شخص خلال الأيام الأولى من العام الجديد إلى شرق السودان.

وأكد الفاتح مقدم لسودان تربيون استمرار تدفق اللاجئين الي الأراضي السودانية حيث استقبل معسكر حمدايت الأربعاء 204 منهم ليرتفع العدد الكلي الذي استقبله المخيم منذ اندلاع الحرب إلى 44489 لاجئ.

وأفاد باستمرار عمليات ترحيل اللاجئين من معسكرات الاستقبال بحمدايت والهشابة إلى معسكر الطنيدبة حيث تم الاربعاء نقل 772 من حمدايت كما بلغت اعداد اللاجئين المرحلين من مركز استقبال الهشابة إلى معسكر الطنيدبة الدائم بمحلية المفازة 555 لاجئ.

وقال إن اجمالي الذين لم ينقلوا بعد إلى المعسكرات الدائمة يصل الي 40893 لاجئ حيث بلغت جملة المرحلين إلى معسكر الطنيدبة 2592 لاجئ لتقفز بذلك اعداد اللاجئين الكلية منذ اندلاع الحرب إلى 63089 اثيوبي.