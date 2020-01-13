وزير اماراتي يجري محادثات مع المسؤولين في الخرطوم

الخرطوم 13 يناير 2020 - وصل الخرطوم، الإثنين، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، في زيارة رسمية للقاء عددا من المسؤولين بالدولة.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش،وصل الخرطوم الإثنين 13 يناير 2020

وعقد قرقاش جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وافاد تصريح عن وزارة الخارجية السودان أن المسؤول الاماراتي اجتمع بوكيل الوزارة الصديق عبد العزيز وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة لبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وشمال افريقيا.

وبحسب التصريح فإن الإمارات أبدت التزامها بتقديم الدعم للسودان في شكل برامج تنموية ومشاريع ضمن برنامج الدعم السعودي الاماراتي المقدم للسودان.

وخلال لقائه وزير المالية إبراهيم البدوي أكد الوزير الاماراتي التزام بلاده بنجاح انطلاقة السودان اقتصادياً واقليمياً "ليلعب دوره الطبيعي كأحد وأكبر وأهم الدول العربية".

وقال ان بلاده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية.

وتابع " الزيارات على الارض تتيح التعرف على طبيعية الامور بشكل اوضح وأعمق".

وأفاد قرقاش بان جدول زيارته والتي تمتد ليومين يشمل لقاءات مع عدد كبير من قيادات السودان لأجل التعرف علي اوجه وكيفية الدفع التعاون الثنائي والذي يجمع البلدين.

وأبان ان الحكومة الإماراتية لديها اصرار كبير على تطوير العلاقة التاريخية مع السودان.

وأكد ان بلاده مدركة تماماً للظرف التاريخي الذي يمر به السودان حالياً، كما اوضح ان الامارات تدرك جيداً ان تكاتف جهود اصدقاء واشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة.

من جهته أبدى زير المالية السوداني ابراهيم البدوي رغبة الحكومة الانتقالية في توثيق وتطوير علاقات البلدين الي ارفع مراحل التعاون المتكامل في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

وأوضح حسب تصريح صحفي عن وزارة المالية أن زيارة قرقاش تأتي في سياق متابعة لزيارات سابقة لمسؤولين من الامارات.

واضاف" تلك الزيارات تأتي في إطار اهتمام ومتابعة المسؤولين الاماراتيين للأوضاع في السودان ودعم التحول الكبير الذي يحدث الان ".