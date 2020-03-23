مسؤول: انسياب صادر الماشية دون تأثر بقرار إغلاق المعابر

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 23 مارس 2020- أكد مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية ي السودان عن استمرار صادر الماشية واللحوم إلى السعودية وعدد من الدول .

ونفى وكيل الوزارة عادل فرح في تصريح لـ " سودان تربيون" الاثنين توقف عمليات الصادر.

وقال " كافة المعابر للصادر مفتوحة والإجراءات المتبعة حاليا لا تشمل توقف حركة الصادر والسلع وإنما المسافرين فقط."

وأضاف "لم نتلق اي إخطار لوقف الصادر من الدول المستوردة للماشية السودانية جراء تفشي الإصابة بفايروس كورونا".

بدوره أكد مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم يحي على سبيل لـ " سودان تربيون" أن عمليات الصادر للسعودية ستبدأ مع نهاية الشهر الحالي بعد إكمال عمليات التحجير لتصل الشحنات تباعا إلى المملكة.

ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية بـ 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس) طبقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وأعلن سبيل جاهزية 300 ألف رأس من صادر الماشية الحية للسعودية كما تم تحقين 6 ألف من الثيران إلى مصر من جملة 20 ألف رأس تصل تباعا خلال الأيام المقبلة إلى مصر.

ونوه إلى أن هناك اتصالات مع بنك السودان المركزي ووزارة المالية لضمان سداد مقدم حصائل الصادرات خاصة إلى مصر.

وأشار إلى تصدير 20 ألف رأس من الماشية الحية إلى سلطنة عمان خلال الأيام الماضية إلى جانب تصدير 30 طن من اللحوم لكل من الإمارات وقطر إضافة لثماني برادات من اللحوم لمصر.

وفيما يتعلق بحجز سلطات الجمارك لعدد من البرادات الفارغة لشحنها باللحوم إلى مصر مؤخرا أشار إلى مخاطبة إدارة الجمارك لمعالجة المشكلة.

وأكد جاهزية الوزارة من جانبها لصادر اللحوم لمصر والدول الأخرى وقال إن هناك خطوات تتبعها الجمارك والنقل وتابع "تلك مسائل إجرائية يتم معالجتها."

وتوقفت عمليات صادر الماشية إلى المملكة وعدد من الدول لنحو أربعة أشهر فى أعقاب الإعلان عن بؤر لحمى الوادي المتصدع لبعض المناطق شرقي السودان قبل أن تعلن منظمة صحة الحيوان العالمية لاحقا خلوه من المرض.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي