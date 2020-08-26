مسؤول: انهيار 85% من شبكة ري أكبر مشروع زراعي بالسودان

مدني 26 أغسطس 2020 – كشف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة صديق عبد الهادي، عن انهيار 85% من شبكة الري في المشروع الذي يعتبر أكبر مشروع زراعي في السودان.

قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

وعاني مشروع الجزيرة من الإهمال الشديد خلال حكم الرئيس المعزول، خاصة بعد تصدير البترول في بداية القرن الحالي، حيث كان المشروع من قبل يمثل أكبر موارد البلاد.

وقال عبد الهادي، في تصريحات صحفية، الأربعاء: "إن 85% من شبكة الري بالمشروع منهارة".

وأعلن أن إصلاح المشروع يُطبق عبر ثلاث مراحل، تبدأ بوقف التدهور فيه بعد انهيار البنيات التحتية لشبكة الري، والتركيز على الإنتاج، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة ببلوغ المشروع أقصى طاقاته الإنتاجية والتحول إلى الصناعات التحويلية.

وسجل عبد الهادي زيارة ميدانية الأربعاء لعدد من أقسام المشروع الذي يقع بولاية الجزيرة وسط السودان، وشملت الزيارات الكيلو 77 مكتب ود العطايا وري 57 مكتب الغبشان وبيارة الحاج عبد الله.

وعُين رئيس الوزراء في الثامن من يونيو الفائت عبد الهادي رئيسًا لمجلس إدارة المشروع حيث تأمل الحكومة الانتقالية من الخطوة أن تقود إلى إصلاح المشروع.

وظل مزارعو المشروع يشكون من عطش محاصيلهم لعدم توفر المياه في الترع الرئيسية، حيث يُروى المشروع الذي جرى تأسيسه في ظل حكم الاستعمار البريطاني 1925، بالري الفيضي من بحيرة خزان سنار.