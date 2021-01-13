مسؤول حكومي يكشف عن ترتيبات لنقل صادر الماشية الى السعودية

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 13 يناير 2021- كشف مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن ترتيبات لنقل صادر الماشية الحية إلى السعودية عبر بواخر سودانية اعتبارا من أغسطس المقبل.

ويواجه صادر الماشية الحية من السودان إلى السعودية عراقيل كثيفة أدت إلى ارجاع الرياض عشرات البواخر خلال الفترة الماضية بسبب نقص مناعة الحيوان.

وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح لـ" سودان تربيون "الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع احد المستثمرين المحليين بالتنسيق مع شركة الخطوط البحرية السودانية "سودان لاين" لتوفير بواخر لنقل الماشية إلى السعودية.

وأوضح أن المذكرة حددت الشراكة بنسبة 51 % للحكومة و49% للمستثمر متوقعا دخول تلك البواخر للعمل رسميا خلال أغسطس المقبل.

وحول ما تردد عن فرض السطات السعودية شروطا جديده لاستئناف الصادر قال الوزير إنها ذات الشروط التي كانت قبل ايقاف الصادر إلى المملكة والتي بينها ألا تكون مناعة الحيوان أقل من 40% إضافة إلى فترة حجر صحي 21 يوما للماشية وبمعدل باخرة واحده يوميا.

وتابع " الصادر سيكون حاليا عبر تلك الاشتراطات حتى الانتهاء من تصدير الماشية الموجودة حاليا بالمحاجر والتي تصل نحو 400 ألف رأس تنتهي أذونات الصادر لها في العاشر من أغسطس المقبل".

وأضاف بعد ذلك التاريخ فإن عمليات الصادر ستكون وفقا لشروط جديدة وبرتوكول تجاري بين البلدين وبأن يكون المستورد والمصدر لديه عقد بضمانات َوتأمين على الماشية.

والأربعاء الماضي أبلغت السلطات السعودية السودان باستئناف صادر الماشية الحية إلى المملكة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.