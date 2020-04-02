مسؤول: ديون الخرطوم النفطية على جوبا تراجعت الى 500 مليون دولار

الخرطوم 2 أبريل 2020- قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين في السودان إن الاتفاق النفطي الموقع بين السودان ودولة الجنوب بشأن التعويضات لم يتأثر بتراجع أسعار النفط عالميا.
- أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)
وكشف حامد سليمان في تصريح لـ (سودان تربيون) يوم الأربعاء عن "تراجع ديون السودان على دولة الجنوب إلى نحو 500 مليون دولار".
وأكد استمرار الاتفاقية الموقعة بين السودان ودولة الجنوب والخاصة بسداد التعويضات التي تسددها جوبا للخرطوم.
ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تسدد بموجبه الأولى 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011م بعد أن نالت استقلالها مع 70 % من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وأعلنت جوبا في وقت سابق انها سددت للخرطوم نحو 2،4مليار دولار.
ونوه سليمان لعدم تأثر الاتفاق بانخفاض اسعار النفط عالميا إلى نحو 30 دولار للبرميل، وأضاف "الاتفاق يمضي بشكل طبيعي".
وأشار الى "تقلص ديون الخرطوم على جوبا من 600 مليون دولار إلى نحو 500 مليون حاليا لاستمرار دولة الجنوب في تزويد السودان بـ 28 ألف برميل يوميا لصالح مصفاة الخرطوم ومحطة (ام دباكر) الحرارية".
واتفق السودان وجنوب السودان أواخر نوفمبر من العام الماضي في الخرطوم على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل النفط للتصدير عبر ميناء بورتسودان حتى العام 2022م.
وكانت جوبا أعلنت قبيل الاتفاق إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن الاتفاق النفطي أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالموعد النهائي للسداد والذي انقضى في ديسمبر من العام الماضي.
وتبلغ الرسوم التي تدفعها دولة الجنوب لنقل النفط عبر الموانئ السودانية 26 دولار منها 11 دولار رسوم سيادية إلى جانب 15 دولار تمثل رسوم المعالجة والنقل.
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