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مسؤول رفيع في البنك الدولي يصل الخرطوم بالأحد ويلتقي نافذي الحكومة

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الخرطوم 20 مايو 2021 -يصل الخرطوم الأحد المقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم في زيارة تستغرق يومين.

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حافظ غانم

وتعد هذه أول زيارة السودان منذ تسوية المتأخرات المستحقة عليه لدى المؤسسة الدولية للتنمية، مما سيمكنه من إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.

ومن المقرر وفقا لتصريح تلقته "سودن تربيون" أن يلتقي غانم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ووزير المالية جبريل إبراهيم.

ويعتزم أيضاً الاجتماع مع ممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج دعم الأسرة السودانية الذي يموله البنك الدولي وشركاء التنمية (ثمرات).

وخلال زيارته، سيناقش المسؤول خطط السودان للإنعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة للجميع.



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