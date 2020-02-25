 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 شباط (فبراير) 2020

مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية يحط في السودان خلال أيام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 فبراير 2020- أعلن الاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، سيصل السودان السبت 29 فبراير في زيارة تستغرق يومين.

JPEG - 35.9 كيلوبايت
الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن يدشن بوريل أولى زياراته لإفريقيا في يوم الخميس الموافق 27 فبراير، حيث يتوجه إلى إثيوبيا لحضور الاجتماع العاشر لمفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وخلال وجوده في أديس أبابا يعقد بوريل محادثات ثنائية مع السلطات الإثيوبية يوم الجمعة 28 فبراير. كما سيجتمع الممثل السامي نائب الرئيس بوريل مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجدول أعمال الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ابتدره أحمد.

وسيقوم بوريل أيضاً بزيارة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وقف الهجرة غير النظامية في شمال ووسط إثيوبيا، كجزء من الدعم الملموس للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا.

ويوم السبت، سيتوجه الممثل السامي نائب الرئيس بوريل إلى السودان، حيث سيلتقي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، طبقاً للاتحاد الأوروبي.

وسيقدم بوريل رسالة دعم للحكومة المدنية في البلاد، كما سيلقي كلمة في جامعة الخرطوم.

وبحسب برنامج الزيارة سيلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في الخرطوم كذلك بوزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية(إيقاد) في يوم الأحد، قبل أن يختتم برنامج زيارته بجولة في إحدى مخيمات النازحين في دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)

مخاطر في ساحات الثورة ...(٢) 2020-02-24 14:45:03 بقلم : محمد عتيق "ادعاءاً " بالتبصير لا بغرض "التيئيس " تحدثنا عن أول المخاطر في ساحات الثورة وهو المتعلق بالمكون العسكري في قيادة الفترة الانتقالية بقسميه (لجنة البشير الأمنية "المجلس العسكري") ومليشيا الجنجويد المسمى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.