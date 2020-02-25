مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية يحط في السودان خلال أيام

الخرطوم 25 فبراير 2020- أعلن الاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، سيصل السودان السبت 29 فبراير في زيارة تستغرق يومين.

الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن يدشن بوريل أولى زياراته لإفريقيا في يوم الخميس الموافق 27 فبراير، حيث يتوجه إلى إثيوبيا لحضور الاجتماع العاشر لمفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وخلال وجوده في أديس أبابا يعقد بوريل محادثات ثنائية مع السلطات الإثيوبية يوم الجمعة 28 فبراير. كما سيجتمع الممثل السامي نائب الرئيس بوريل مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجدول أعمال الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ابتدره أحمد.

وسيقوم بوريل أيضاً بزيارة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وقف الهجرة غير النظامية في شمال ووسط إثيوبيا، كجزء من الدعم الملموس للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا.

ويوم السبت، سيتوجه الممثل السامي نائب الرئيس بوريل إلى السودان، حيث سيلتقي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، طبقاً للاتحاد الأوروبي.

وسيقدم بوريل رسالة دعم للحكومة المدنية في البلاد، كما سيلقي كلمة في جامعة الخرطوم.

وبحسب برنامج الزيارة سيلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في الخرطوم كذلك بوزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية(إيقاد) في يوم الأحد، قبل أن يختتم برنامج زيارته بجولة في إحدى مخيمات النازحين في دارفور.