 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

مسؤول: زيادة كبيرة في عدد الشاحنات القادمة من مصر عبر منفذ (اشكيت)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أكتوبر 2021- كشف مسؤول حكومي عن زيادة كبيرة في حركة الشاحنات القادمة من الموانئ المصرية للسودان مقارنة بما قبل إغلاق شرق البلاد.

JPEG - 15.9 كيلوبايت
معبر "أشكيت ـ قسطل" من جانب السودان ـ صورة من شبكة الشروق

ويغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مرافق حيوية في شرق البلاد تشمل الطريق الرابط بين الخرطوم وبورتسودان والميناء الرئيس الذي يؤمن نحو 90%من واردات البلاد والمنفذ المهم للصادرات.

ويطالب أنصار الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية الي جانب عدد من المطالب الأخرى.

وأكد مدير معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر عباس حسن كردي لـ" سودان ترببون" الخميس زيادة حركة الشاحنات القادمة عبر الموانئ المصرية بشكل لافت.

وأدى إغلاق ميناء بورتسودان إلى تكبد أصحاب الأعمال لخسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات وحدوث شح في السلع الأساسية كالخبز والوقود.

وأشار كردي الى دخول 86 شاحنة محملة بكافة أنواع السلع الغذائية بما فيها الدقيق ومدخلات الإنتاج الصناعي خلال يوم واحد وقال إن نسبة زيادة حركة الشاحنات تجاوزت 120%عما هو معتاد والذي يصل نحو 40 شاحنة يومياً.

وتوقع استمرار تدفق الشاحنات المحملة بالدقيق ومدخلات الانتاج بعد إعلان الحكومة تسهيل دخول السلع من الموانئ المصرية.

واوضح أن عدد من الشحنات قادمة من دول شرق آسيا عن طريق الموانئ المصرية وتدخل البلاد عبر معبر اشكيت.

واضاف "ستكون هناك زيادة في الواردات بعد إعلان الحكومة فتح كافة منافذ الاستيراد عبر مصر وليبيا بحسب ترتيبات الموردين وتعاقداتهم".

ويقول أصحاب أعمال وموردون أن الاستيراد عبر الموانئ المصرية تكلفته أقل من ميناء بورتسودان مع سرعة في انسياب البضائع.

وحول المخاوف من تكدس معبر اشكيت بعد زيادة حركة الشاحنات قال كردي إن معبر ارقين الحدودي بين البلدين يعم أيضا بشكل جيد ولن يكون هناك أي تكدس.

والاربعاء أعلنت الحكومة السودانية، عن توجهها لتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر موانئ في مصر وليبيا وإريتريا بنظام العبور.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة والتموين السوداني علي جدو، نشرها مكتب الناطق الرسمي للحكومة عبر موقعه الإلكتروني.

وقال جدو إن بلاده تسعى لتأمين احتياجاتها من الخارج عبر مينائي العين السخنة والإسكندرية المصريين؛ وميناء بنغازي الليبي وميناء مصوع الإريتري.

وأوضح أن “البحثَ عن موانئ بديلة اقتضته التزامات الشركات المستوردة، التي وقعَّت عقودا وصفقات مع بعض الدول”.

وأضاف “لا يوجد قانون سارٍ يمنع الاستيراد عبر موانئ الدول، وإغلاق ميناء بورتسودان لا يجب أنْ يوقف حركة الاستيراد”.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أثيوبيا وحركة الحلو.. التنفس برئة واحدة 2021-10-14 06:45:13 بقلم : أمير بابكر عبد الله يبدو أن الحكومة الإثيوبية الجديدة، التي تشكلت عقب نتيجة الانتخابات الأخيرة، وجدت وقتا لتتنفس بهدوء بعد المعارك الطاحنة التي جرت خلال الشهور الماضية. فبعيدا عن الشأن الداخلي وما أحدثته الخلافات (...)

مختارات من دفتر الإحباط 2021-10-13 07:17:39 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه 1 د. فيصل عبدالرحمن على طه «إنني لن أدخل في تكهنات حول مستقبل السودان عدا القول بأن التاريخ لا يقف ساكناً. إن أي امرئ يزعم أن بمقدوره التكهن بمستقبل السودان لا بد أن يكون نبياً أو غبياً. إنني (...)

المهادنة المخزية 2021-10-10 16:57:56 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق صحيحٌ أن لشرق السودان قضاياه وشكاواه الحقيقية المزمنة ، والصحيحُ أيضاً أن لأقاليم السودان الأخرى قضاياها وشكاواها الحقيقية المزمنة. وكما يسكن السلُّ والفقر والجهل انسان الشرق ، يسكن الفقر (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.