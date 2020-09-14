مسؤول سوداني: رئيس الوزراء لم يتلق دعوة لزيارة الإمارات

الخرطوم 14 سبتمبر 2020 – نفى مسؤول مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تلقي الأخير دعوة رسمية، لزيارة الإمارات، الخميس المقبل.
- محمد بن راشد يستقبل عبدلفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري عند وصوله إلى ابو ظبي في 26 مايو 2019 (صورة وام)
وقال السكرتير الإعلامي لحمدوك، البراق النذير الوراق، لــ"سودان تربيون" مساء الاثنين "لا صحة للأخبار المتداولة، بأن رئيس الوزراء سيغادر إلى الإمارات، لم تأت إليه دعوة رسمية".
وأضاف: "نتأذى من فبركة الأخبار، ونوفر للشعب السوداني الأخبار الحقيقية".
وكانت تقارير صحفية نشرت الاثنين تحدثت عن اعتزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التوجه الى أبو ظبي في السابع عشر من الشهر الجاري.
ورجحت مصادر أخرى استفسرتها سودان تربيون أن تكون الدعوة وصلت للبرهان منفردأ.
وفي أكتوبر 2019، زار البرهان وحمدوك، الإمارات لمدة يومين، وفي مايو من ذات العام كان البرهان زار ابوظبي واجرى محادثات مع قيادتها.
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