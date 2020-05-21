مسؤول سوداني: مخزون البلاد من المحروقات والغاز يكفي لشهر

- تكدس مستمر في محطات الوقود بالخرطوم .. صورة لـ(سودان تربيون)
الخرطوم 21مايو 2020- قال مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين إن موقف الوقود في الوقت الحالي بات "مطمئنا" وأن مخزونات البنزين وغاز الطبخ تكفي لنحو شهر.
ويعاني السودان أزمات مستمرة في المواد البترولية بسبب شح النقد الأجنبي ما يعيق استيراده من الخارج، وبات اصطفاف المركبات امام محطات الخدمة في العاصمة والولايات منذ عدة أشهر مشهدا معتادا.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ " سودان تربيون" أن "اللجنة الاقتصادية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" تمكنت من استيراد كميات مناسبة من المواد البترولية خلال الفترة الماضية وان المخزون الحالي من البنزين َوغاز الطبخ تكفي لنحو شهر".
وأضاف أن هناك باخرة بحمولة 42 ألف طن من الجازولين يتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة بعد إكمال إجراءات التخليص في الميناء يرجح أن تسهم في تخفيف حدة الازمة بالمحطات.
وأكد وجود مساعي لضبط الممارسات السالبة في محطات الوقود عبر توزيع البطاقات الذكية.
وأضاف "خلال أربعة أشهر سيكتمل مشروع تزويد كافة مركبات النقل والشاحنات وعربات الملاكي بالبطاقات الذكية".
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