مسؤول سوداني يعلن عن اتفاقيات مع تركيا بقيمة 10 مليارات دولار

حميدتي يدلي بتصريحت بعد عودته من تركيا.. السبت 29 مايو 2021

الخرطوم 30 مايو 2021- قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قيمة اتفاقيات بلاده مع تركيا تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وعقد حميدتي مؤتمراً صحفياً بمطار الخرطوم، فور عودته من تركيا، يوم السبت بعد محادثات استغرقت يومين وفق الوكالة الرسمية (سونا).

وقال " قيمة الاتفاقيات مع الجانب التركي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، ومصلحة السودان في الاتفاقيات تفوق 75%، لذا يجب تحديثها والبدء بتنفيذها".

وأضاف حميدتي "خرجنا بمباحثات مشتركة، وتم الاتفاق على تحديث الاتفاقيات السابقة كافة".

وأشار إلى جدّية الجانب التركي والرغبة الأكيدة للاستثمار في السودان، وإحياء الاتفاقيات السابقة.

ولفت حميدتي إلى أن مناخ السودان ملائم لجذب المستثمرين وتهيئة البيئة لتذليل جميع العقبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقيات، وأعرب عن أمله في نجاح الاستثمارات ورفع المعاناة عن المواطن السوداني.

وقال إن الوفد السوداني ناقش مع المسؤولين الأتراك كل القضايا المتعلقة بالاستثمارات السابقة والآنية مؤكدا أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس وتمت إزالة الجمود والفتور.

وتابع " تركيا أول دولة أيدت الثورة والتغيير، وأكدت رغبتها في مساعدة الشعب السوداني. الجانب التركي يتطلع إلى خدمة السودان وفق المصالح المشتركة".