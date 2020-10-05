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مسؤول سوداني يعلن عن زيادة في إنتاج النفط

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الخرطوم 5 أكتوبر 2020- أعلن مسؤول حكومي رفيع عن ارتفاع إنتاج النفط في السودان إلى 61 ألف برميل يوميًا، في أعقاب إنتهاء العمل بالبرتكول الصحي لجائحة كورونا.

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صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

ويعاني السودان من أزمة وقود حادة، حيث تتراص السيارات لساعات طوال أمام محطات الخدمة بغرض التزود بالوقود، وهذا النقص جانب من أزمة اقتصادية تُعاني منها البلاد.

وقال مدير الشركة الوطنية للبترول (سودابت)، أيمن أبو الجوخ، لـ"سودان تربيون"، الاثنين: "أن الإنتاج النفطي ارتفع من 57 إلى 61 ألف برميل يوميًا بعد انتهاء البرتكول الصحي لجائحة كورونا وانتظام العاملين بحقول النفط".

وأشار إلى أن الإنتاج النفطي تأثر خلال الفترة الفائتة بسبب ظروف فايروس كورونا، مؤكدًا على أن الإنتاج يمضي في الارتفاع.

وأضاف أبو الجوخ: "إن الإنتاج حاليا دون الطموح، لكنه بدأ التحسن بشكل طفيف وسيمضي إلى الأفضل خاصة مع استمرار صيانة الآبار القديمة ودخول آبار جديده خلال الفترة المقبلة".

وأكد على أن هناك مساعٍ كبيرة من وزارة الطاقة والشركات لزيادة الإنتاج.

وتابع: "هناك أيضًا اتفاق مسبق مع حكومة جنوب السوداني، يقضي بمساعدة السودان لها لزيادة الإنتاج النفطي بما يحقق فوائد للبلدين".

وحال ارتفاع إنتاج جنوب السودان الغني بالنفط فأن السودان يستفيد من زيادة رسوم العبور فيما يستفيد الأولي من رفع إيراداته، حيث يُصدر الجنوب نفطه عبر ميناء بور تسودان، شرقي السودان.

وتوقع أبو الجوخ اكتمال التخليص الجمركي للمعدات الخاصة بصناعة النفط فى الجنوب بنهاية الأسبوع الحالى بعد تسهيل الإجراءات الخاصة بنقل المعدات.

ووصف المسؤول زيارة وزير النفط الجنوبي للسودان مؤخرا بالمثمرة، مما خلق ثقه متبادلة بين الجانبين بإبداء الحكومة الانتقالية حسن النيه في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعدات لصناعة النفط بدولة الجنوب.

وطالب أبو الجوخ من الحكومة النظر إلى أهمية "تسريع التعاون مع الجانب الصيني وشركة بترَوانرجي لزيادة الإنتاج فى حقل بليلة خاصة مع قابلية الحقل لزيادة الإنتاج".



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