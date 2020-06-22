مسؤول سوداني يقر بصعوبات كبيرة تواجه توليد الكهرباء ويحث على (الصبر)

الخرطوم 22 يونيو 2020- قال مسؤول سوداني رفيع إن التوليد الكهربائي فى البلاد يواجه صعوبات كبيره حاليا وتأسف على اعتزامهم قطع الامداد الكهربائي على نحو مبرمج خلال الأيام المقبلة.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في مؤتمر صحفي الاثنين "البلاد تعاني حاليا من صعوبات في توليد وانتاج الكهرباء وستشهد خلال الايام المقبلة اسبوعاً صعباً ستقطع فيه الكهرباء خمس أو سبع ساعات خلال اليوم وعلى المواطنين التحلي بالصبر"

وأضاف "سنعمل بما هو متاح حاليا في ظل جائحة كرونا بمحاولات تقليل القطاعات إلى أكبر قدر ممكن".

وعزا إبراهيم قطع الامداد الكهربائي خلال تلك الفترة الى توقف العمل في صيانة المحطات الكبرى خاصة قري وام دباكر بسبب مغادرة المهندسين والمقاولين الأجانب إلى بلدانهم بعد تفشي جائحة كورونا وإغلاق المطارات ما أدى الى توقف عمليات الصيانة وتفاقم الأزمة.

ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب نقل ما يعانيه قطاع الكهرباء من صعوبات للمواطنين صراحة وشفافية.

ولفت الى عدم وجود أي خيارات لتجنب قطوعات الكهرباء خلال الفترة المقبلة خاصة في القطاع السكني معلنا عن برمجة جديدة للقطوعات.

وأوضح أن وزارته وضعت منذ الايام الاوائل خطة دقيقة بمشاركة المهندسون والفنيون تنقسم لثلاثة مراحل.

وأشار الى أن الخطة كانت ترتكز على وضع بدائل لتعويض نقص المياه الذي يحدث في مثل هذه الأوقات من كل عام عبر صيانة المحطات الكبرى.

وأوضح أن جائحة كرونا اعاقت خطط الوزارة للمرحلة الحالية والخطة الاسعافية.